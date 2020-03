Lopetegui vive de cerca la cara más amarga del coronavirus

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla Fútbol Club, está viviendo desde casa, como cualquier ciudadano de nuestro país, los acontecimientos diarios sobre el Covid-19, tratando de llevar el confinamiento de la mejor manera posible y en permanente contacto con su cuerpo técnico y sus jugadores. "Estamos llevando este momento histórico y dramático de la mejor manera posible, tratando de aportar nuestro granito de arena que es quedarnos en casa, el más sencillo de todos, no jugándonos la vida como los sanitarios", confiesa el preparador sevillista en una entrevista a SFC Radio.

La última intervención de Lopetegui fue precisamente en la previa del choque europeo contra la Roma, donde el vasco admitió no entender muy bien por qué se iba a jugar ese partido cuando la situación ya estaba empeorando. Horas más tarde de sus palabras el partido se suspendia. "Realmente era así, no era momento de ponerse de perfil ante la situción, tampoco ahora. Una cosa estaba clara, no sé por qué no se intuía que podía suceder en España cuando estaba pasando ya en Italia, no sé por qué no fuímos previsores en ese aspecto. El fútbol tomó las decisiones que debía de tomar incluso antes que el Gobierno, el escenario lo exigía, y ahora el fútbol es secundario. La prioridad es la salud de todos, sobre todos de los mayores, esos que nos sacaron de la posguerra y están muriendo de una forma increíble. Se esta diciendo que solo mueren mayores y me parecen de una ingratitud tremenda, porque ellos lo dieron todo, tenemos que cuidar de todos y de los mayores especialmente", explica Lopetegui.

Sin querer entrar a debatir mucho sobre el papel de la autoridades, el míster nervionense reconoció también que ha perdido a personas que conocia por el coronavirus. "Es un momento donde todos estamos en las trincheras. Habrá tiempo de analizar responsabilidades, ahora en las trincheras hay que luchar. Esta semana se me ha muerto gente que conozco y a la que tenía mucho cariño en Madrid, otros están en riesgo. Esto ataca a todos, no existen ideologías ni razas. Lo importante es luchar contra el enemigo común. Ya se buscarán responsabilidades, la medidas no han sido suficientes y entiendo también que es difícil para los que mandan, pero teníamos el ejemplo en Italia y lo miramos muy tarde. Yo estoy en Sevilla con mi mujer y dos de mis hijos. pero mi hijo mayor está solo en Madrid en un piso y se nos hace un poco más duro. Por suerte está bien, trabajando desde casa, pero hay gente que lo está pasando muchísimo peor", incide.

Por último, Lopetegui quiso mandar un mensaje de ánimo para todos aquellos profesionales que no tienen más remedio están trabajando y agradecer también a aquellos que son responsables y se quedan en casa: "Hay que mandar un mensaje de responsabilidad absoluta, dejando trabajar a los que están en el frente, en los hospitales, y tratando de estar fueres mentalmente, seguros de que se va a salir de esta aunque deje heridas irreparables. Hay que ser fuertes. No queda otra, es algo para lo que no estamos preparados. Muchos de nuestros mayores pasaron épocas peores. Cada uno tiene que ayudar en lo que pueda, aplaudir en los balcones a los que abren farmacias, supermercados, tiendas de primera necesidad, a los repartidores que evitan que salgamos, esos son los auténticos héroes, el resto solo tenemos que hacer lo más fácil".