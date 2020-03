Los Angeles Times acude al Sevilla para que relate su crisis por el Covid-19

Estados Unidos ya comienza a notar el efecto del coronavirus en primera persona. El virus, con toda su fuerza, ha llegado más tarde que en Europa pero ya ha cruzado 'el charco'. Para reflejar la crisis por la que está pasando el deporte de élite español, la prestigiosa cabecera californiana , Los Angeles Time, ha recurrido al Sevilla FC para narrar todo lo que está aconteciendo.

Los protagonistas que cuentan al medio norteamericano cómo se esta viviendo la pandemia en el club hispalense han sido su director deportivo, Monchi, y el capitán, Jesús Navas. El de San Fernando apeló a la responsabilidad y en pensar de forma colectiva. "Tenemos que ser responsables, por la memoria de los miles de españoles y de personas de todo el Mundo que está muriendo por culpa de este virus. Hay que ver cómo evoluciona la pandemia. Lógicamente, quiero ser optimista. Pero nada tiene sentido si primero no derrotamos al coronavirus. Primero está la salud y luego vendrá todo lo demás", recalca.

El director deportivo fue optimista de cara a la vuelta tras la crisis y recalcó el valor humano del vestuario hispalense. "Lo mejor, al menos para mí, en la vida de un futbolista es vivir el día a día en el vestuario. Especialmente si es un vestuario sano, con un buen grupo como el que tenemos este año. Se hablan los unos a los otros y se motivan. Intento ver el lado bueno de las cosas, incluso en esta situación tan complicada. Por eso creo que nuestro grupo puede volver mucho más fuerte. Todo pasará y se pondrá bien. Y cuando salgamos de ésta le daremos mucho más valor que antes a las cosas y los momentos de nuestra vida", señala.

El capitán, Jesús Navas, hizo hincapié en el mensaje de exigencia que le transmitió Monchi de que esto "no son unas vacaciones" y añade la extrañeza que siente al entrenar "solo". "Monchi nos dejó claro que esto no son unas vacaciones. Quiere que demos lo mejor de nosotros y que no perdamos la forma. Es extraño trabajar solo. Pero todos los días hago una rutina de ejercicios exigente. Nuestro nutricionista está además en permanente contacto con nosotros".

Por último, el de Los Palacios expuso que esta situación está siendo un gran reto personal. "Somos profesionales y lo tenemos que demostrar ahora más que nunca. Me tomo esto como un reto para la mejoría personal. Como capitán quiero ser un ejemplo para mis compañeros. Esta situación es un desafío para cualquier deportista de élite. En los momentos adversos es cuando la gente saca lo mejor de sí mismos. Y como futbolistas profesionales tenemos que hacer precisamente eso", concluye.