Más retos para el Pac-Man sevillista

Con la mayoría de récords ya devorados en en el Sevilla FC, Jesús Navas va ahora a por los de más minutos y titularidades en LaLiga y de más partidos en la Copa



Historia viva del sevillismo. Un mito de Nervión que aún trabaja como pilar de los proyectos nervionenses. Incombustible. Devorador de récords con la elástica blanquirroja a ritmo de Pac-Man. Un tipo comprometido, humilde, con un férreo sentido de la disciplina y verdadero amor por sus colores. Jesús Navas es santo y seña de un sentimiento, un referente para todos los canteranos que persiguen su sueño en la ciudad deportiva y que en cada entrenamiento, dentro o junto al estadio que lleva el nombre del palaciego, entienden que no hay nada imposible.

A sus 35 años, Navas mantiene el entusiasmo del principio, y prácticamente el físico, como demuestra su condición de tercer jugador de la Liga con más minutos en sus botas y el primero, por supuesto, en la plantilla sevillista. Ha sido imprescindible para Lopetegui hasta el parón, como lo fue para los técnicos anteriores, hasta el punto de que no cuenta con relevo natural y asume la carga de minutos como si no fuera tal.

Esta resistencia le ha permitido batir innumerables marcas como nervionense y situarse como el sevillista con más partidos en LaLiga y en Europa y, en vista de su estado de forma, dejará el listón prácticamente inalcanzable de cara al futuro.

No obstante, al margen de las derivadas de su propia ambición y amor por conseguir lo máximo con su Sevilla FC, a Navas aún le quedan retos por cumplir a nivel numérico en el Sánchez-Pizjuán, los cuales, además, en su mayoría, tiene al alcance de la mano, algunos que podría lograr este mismo curso si se reanudara la competición.

En lo más alto de partidos jugados en el campeonato liguero, todavía no comanda la clasificación de titularidades en la máxima categoría del fútbol español ni de minutos jugados. En el primer apartado ha sido de la partida en 339 de sus 370 encuentros por los 349 de Arza y Campanal II y los 345 de Jiménez. A falta de 11 jornadas para que finalice esta campaña, tendría la posibilidad de coronar la campaña como primero si partiera de inicio en todos los choques ligueros, lo que ocurriría en circunstancias normales siempre y cuando, claro, se retome la actividad, mientras que al arahalense lo superaría con siete veces en la alineación titular.

En el otro apartado, el de los minutos, la misión no podría culminarla este curso aunque reanudase la competición y lo jugase absolutamente todo, porque la totalidad de minutos no le permitiría bajar a Arza del peldaño más alto.

Jesús Navas rebasó la barrera de los 30.000 minutos ligueros en el Wanda Metropolitano y se ha quedado en 30.077, exactamente a a 1.272 del 'Niño de Oro', con 31.349. También tiene por delante a Campanal II con 31.164', a Manolo Jiménez, con 30.369', y a Busto, con 30.267'.

El pleno le permitiría subir dos puestos en la clasificación, quedarse a un partido de Campanal segundo y muy cerca de Arza, al que adelantaría con 14 duelos completos. Pase lo que pase con el actual campeonato debido a la crisis del coronavirus, Navas escalará hasta la cima en el ejercicio venidero si no surge nada extraño, y lo haría en la primera vuelta.

Otra asignatura pendiente para Jesús Navas, de las pocas que le quedan, se halla en la Copa del Rey, única competición en la que todavía no ostenta el récord de partidos jugados. La sorprendente eliminación contra el Mirandés esta temporada ha ralentizado su aspiración de escribir una nueva página en la historia blanquirroja, pero está en su punto de mira. De hecho, sólo le faltan dos partidos para dar caza a Arza, segundo con 60, mientras que Pablo Blanco lidera esta tabla con 64, seis partidos coperos más que el 'Duende de Los Palacios'.

Debido al nuevo formato estrenado en este curso, Navas precisará dos eliminatorias a partido único para ponerse a su altura y una tercera para gobernar también en este torneo. Teniendo en cuenta que seguirá en Nervión y el peso específico que tiene, no cabe duda de que en la 20/21 se sentará en este trono.

En otro orden de cosas, el carrilero diestro ya tiene a la vista la posibilidad de redondear su cuenta de encuentros jugados en Primera división con el Sevilla, pues, con 370 hasta ahora, está a 30 de llegar a los 400 encuentros sólo en el campeonato liguero, todo un hito que, si todo sigue su curso, firmará en la temporada siguiente, más pronto o más tarde dependiendo de lo suceda con la actual.

Jesús Navas: doce goles para los 50

No destaca Navas por ser precisamente un goleador a pesar de lo mucho que llega a la portería contraria desde su costado, resaltando más por su capacidad para asistir. Aun así, el palaciego ha marcado un total de 38 goles como sevillista, por lo que está a 12 de alcanzar una cifra redonda y llamativa como la media centena de aciertos.

Jesús Navas, a un partido de de aventajar en cien al segundo de la historia

Con la disputa del primer asalto de la Roma o, en su defecto, del derbi, Navas habría sumado un total de 514 encuentros como sevillista, con un más que significativo redondeo de su ventaja sobre su inmediato perseguidor en la historia, Juan Arza, con 414. Habría ampliado su renta a nada más y nada menos que 100 duelos, lo que conseguirá este curso si se reanuda la competición o en los albores del siguiente.