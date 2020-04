Maehle no descarta la premier

Entre los nombres que baraja Monchi para reforzar el lateral diestro se encuentra el de Joakim Maehle, cuyo agente reconoció a ESTADIO que saldrá del Genk en verano. Pero el Sevilla no es el único que sigue sus pasos. También ha sido vinculado con Atalanta o Southampton, reconociendo el danés que la del club inglés fue la única oferta formal que recibió el pasado verano, sin descartarla de cara al futuro: "Aprendí a vivir con los rumores sobre otros clubes.

No sé nada de eso, tal vez mi agente no me lo cuente todo. Solo el interés del Southampton fue concreto, pero su oferta no fue lo suficientemente alta. Todavía creo que algún día podría terminar en el Southampton y en la Premier", señaló en 'Ekstra Bladet'.

Reforzar el lateral derecho es uno de los principales objetivos de Monchi de cara a la próxima temporada, pues en la actualidad, Jesús Navas es el único jugador de la plantilla que ocupa esta demarcación. El palaciego, que el próximo mes de noviembre cumplirá 35 años, necesita un jugador que le de descanso y que además suponga una competencia que le exija dar su máximo nivel. De momento, los dos nombres que más han sonado son los de Bouna Sarr y el mencionado Maehle.