"Era imposible mandar a Maradona a la cama"

Maradona, y su paso por el Sevilla FC, han vuelto a ser noticia en la capital hispalense después de que este pasado jueves se emitiera el reportaje de Informe Robinson sobre su paso por Nervión en 1992.

José María del Nido, Rafa Paz, Davor Suker, José Miguel Prieto, Martagón o Monchi son algunos de los que dan testimonio de ello, así como los periodistas Pepe Elías o José Manuel García.

El reportaje relata el fichaje del astro argentino por el Sevilla FC y su posterior paso. 750 millones de la época que pagó el Sevilla FC o mejor dicho, "el grueso de la operación lo sufraga Mediaset", tal y como reconoce José María del Nido.

La petición de Bilardo cuajó y Maradona firmó por el Sevilla FC, convirtiendo al Sánchez-Pizjuán y su ciudad deportiva en un auténtico plató de televisión. "Había 2.000 ó 3.000 aficionados en los entrenamientos. Todos los aficionados en el campo, Maradona aparecía con el Ferrari y todo el mundo iba al aparcamiento para ver a Maradona. Todos querían foto, autógrafo y hablar con Diego. En eso yo entiendo a Diego. Todos un poco lo hemos machado con eso toda su vida", recuerda Davor Suker.

Unas peculiaridades de la vida del astro argentino en Sevilla que también rememora Prieto: "El jueves era el día de la semana en el que se organizaba la cena del equipo. Diego venía y lógicamente, Maradona no te dejabá ir a dormir a la medianoche. Era imposible enviarlo a la cama: más bien te ibas a tomar una copa. Al final, tienes 24-25 años y tienes más fuerza que conciencia, así que sales. Sabíamos que teníamos que quedarnos en nuestro lugar. Pero Maradona era Maradona, podía desaparecer en cualquier momento".

La primera parte de la temporada fue buena para el Sevilla FC y Maradona. El argentino se puso en peso, "llegó a los 76 kilos" recuerda el periodista José Manuel García. Tras ganar al Real Madrid por 2-0 en Nervión, el declive de Maradona empieza con una convocatoria con la selección Argentina. Ni él ni Simeone tenían permiso para viajar por parte del club, pero al final volaron y regresaron en un avión privado para jugar en Las Gaunas y perder el partido. A partir de ahí... "Él no cuidó su entorno, nosotros quizá no le supimos ayudar", dice un Del Nido que recuerda que se intentó renegociar su salario.

El Sevilla FC le multó y empezó a detectar que la inversión y el salario de Maradona no iban acorde a su rendimiento, llegando luego la historia del detective. "A partir de ahí él empezó a desconectarse. Cuando él no sintió que el club le respaldaba y que no podía ser él, Maradona empezó a cambiar", cuenta Prieto.

"Nosotros no preguntábamos cuando no venía a entrenar", explica Monchi, y el Sevilla le puso un detective. "Lo supimos porque se se presentó en la redacción del periódico", comenta Pepe Elías. "Yo entiendo que los clubes de fútbol deben cuidar que los futbolistas lleven una vida acorde al rendimiento deportivo que se espera de él", reconocía Del Nido.

Al final, Maradona perdonó la parte de la ficha que le restaba por cobrar en el Sevilla y al menos salió del club llevándose la reconciliación con Bilardo en una comida de equipo. "El creía que estaba cerca de una mejora personal y vital. Al final fue profesional, no, pero fue humano", cierra Monchi.

"Diego era adicto, tenía un vicio. En Sevilla todos lo sabían y los jugadores hicieron un cuadrado a su alrededor porque en el campo dio vida a sus compañeros de equipo y nunca involucró a nadie en sus vueltas", concluye José Manuel García.çç