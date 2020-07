"Los planes de futuro" del Sevilla en tiempos de la Covid-19, según Monchi

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director general deportivo del Sevilla FC, ha sido el protagonista en el lanzamiento del primer número de la revista FIFA, donde el mandatario nervionense analiza el nuevo escenario del mercado de fichajes que se presentará en unos meses marcado por la crisis de la Covid-19.

"No podemos tener un conocimiento acerca de cómo afectará todo, yo no me atrevo a sacar aún este tipo de conclusiones. Es realmente un momento para pensar en el presente y no tanto en el futuro. Hay que tener paciencia para no cometer errores. La mayoría de los clubes tienen sus planes de futuro en espera, pues se están contemplando diferentes escenarios y cada uno de ellos contempla diferentes aspectos posibles", explicaba Monchi acerca de cómo afectará la Covid-19 a los balances económicos de los clubes.

En palabras recogidas por la web de la entidad sevillista, el de San Fernando también admitía las consecuencias en el mundo del fútbol: "Las va a haber, pero serán mayores o menores dependiendo de cuánto dure todo el proceso de incertidumbre que se está viviendo. Va a ser importante que se puedan finalizar todas las competiciones que se han puesto en marcha para que mejoren las perspectivas de cara a la temporada siguiente".

En cuanto al modo en que ha afectado el confinamiento a la forma de trabajar de la dirección deportiva del Sevilla en estos meses, Monchi comentaba: "Siendo sincero, la pandemia ha tenido un enorme impacto en mi actividad diaria. Hemos tenido que variar por completo la forma de trabajar, de relacionarnos, estando en constante contacto a través de videollamadas. Palabras como 'Teams', 'Zoom' o 'Furlough' han entrado a formar parte de mi vida en su totalidad".

Pero no solo cambió el trabajo en los despachos, sino también en la ciudad deportiva, sobre el césped: "Las consecuencias al principio fueron grandes. Cambiaron nuestras formas de vida y de trabajar con los jugadores, pues teníamos que estar siempre en contacto con ellos para ver cómo estaban psicológicamente. Estar tan cerca de ellos de la mejor forma posible durante el confinamiento nos ayudó, junto a sus familias, a superar el peor momento de la mejor manera posible".

En el primer número junto a Infantino, Wenger...

Monchi ha compartido cartel en este primer número de la revista FIFA con Gianni Infantino, presidente de la entidad, Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF, Andrea Radrizzani, propietario del Leeds United y Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal.