Los poderosos de Europa se pelean por Diego Carlos

Será difícil retener a Diego Carlos este verano. El Sevilla FC parecía tener claro que, pese al interés que ha despertado el brasileño en muchos clubes tras su espectacular temporada, podría disfrutar un año más de él. En un mercado en recesión, en el que nadie quiere dar un paso en falso y se negocian los intercambios de jugadores antes que pagar traspasos millonarios, abonar las cláusulas parecía una quimera. Sin embargo, viendo los clubes que se están sumando a la puja por el ex central del Nantes y su poderío económico, el hecho de que alguien abone los 75 millones que marca la cláusula de rescisión ya no es descabellado. Y eso que aún no ha debutado con su selección...

Desde hace meses se conoce el interés del Liverpool por el brasileño del Sevilla, que se intensificó en el arranque del confinamiento y en el que dejó claro que no va a escatimar en gastos si finalmente es el central que gana el debate. Todo quedó un poco parado con las dudas económicas generadas por la pandemia y la incertidumbre de si se iba a retomar el campeonato, algo que finalmente sucedió.

Sin embargo, no es el único. Al aún campeón de Europa se une el subcampeón, un Tottenham que quiere hacer cambios profundos en el equipo para adecuarlo a Mourinho. Y el Bayern, que lo querría como recambio de Boateng, pese a que no quiere hacer más grandes gastos este verano tras el fichaje de Sané.

Pero faltaba uno con el que nadie contaba, un Manchester City que tras el perdon del TAS tiene más de 200 millones para gastar y puede desequilibrar el mercado con sus petrodólares. Según The Telegraph, Guardiola quiere cubrir la baja del veterano Kompany con un jugador de sus características, un central fuerte y contundente. Unas cualidades que posee Diego Carlos, como también el que sería su gran rival, el central del Nápoles Kalidou Koulibaly.

El Sevilla, como es lógico y ha realizado en anteriores ocasiones, señalará a su cláusula (75 kilos) y aceptará cualquier oferta fuera de mercado, que seguramente será mucho más alta de los 32 millones en los que ahora está valorado y más aún de los 15 que Monchi pagó hace un año por él.