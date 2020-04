Klopp avisa: no escatimarán con Diego Carlos

Barcelona, Real Madrid, Atlético... En España ya suena para los clubes 'top' de nuestra Liga. Y en el resto de Europa, tampoco le faltan 'novias'. Diego Carlos está siendo una de las grandes revelaciones de esta inconclusa temporada. Uno de esos fichajes 'made in' Monchi con muchas papeletas para convertirse en una de las grandes ventas del Sevilla FC.

El club de Nervión pagó 15 millones por su traspaso el pasado verano, procedente del Nantes, y le colocó una cláusula de 75 kilos que ahora, visto lo visto, tampoco se antoja una cifra inalcanzable por alguno de los interesados, aunque la crisis desatada por la actual pandemia del coronavirus aconseja a ser prudentes en este sentido.

En nuestro país parece complicado que los más poderosos lleguen a esa cantidad. Tampoco lo haría el Nápoles, uno de los últimos en interesarse en el central. Pero en el caso del Liverpool...

Desde Inglaterra aseguran que Diego Carlos se ha convertido en una petición expresa de su entrenador, Jürgen Klopp. Y se recuerda que cuando el alemán fue a por todas a por un jugador, su club no reparó en tirar de chequera. Sin ir más lejos, en 2018 invirtió 62,50 millones de euros en el guardameta Alisson y 84,65 en otro central, el holandés Virgil Van Dijk. Klopp ya ha avisado que no escatimarán en aquellos jugadores que considere prioritarios y el defensor sevillista parece responder a ese perfil, de ahí que en la prensa inglesa no descarten que los 'reds' puedan pagar la cláusula. Además, el propio Diego Carlos aseguró que para salir del Sevilla sólo se iría un club "mucho más grande". Y si llama a su puerta todo un campeón de la Champions...