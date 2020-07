La posible vía para que Bono se quede

La lesión de Vaclik contra el Eibar encendió las alarmas en Nervión, porque se producía en un momento crítico, en la recta final con la Champions en juego, y la alternativa en la portería no convencía en ese momento. Bono había generado dudas en las pocas oportunidades de las que había disfrutado, sobre todo con el gol anulado del Cluj que pudo costar la prematura eliminación en la Euroropa League.

Sin embargo, Bono está rentabilizando al máximo la oportunidad, hasta el punto de resultar determinante en la carrera por la cuarta plaza con intervenciones como la realizada a Muniain ante el Athletic con 1-2, ganándose la confianza de la afición. El internacional marroquí se ha reivincicado en cada uno de los tres choques disputados y ayer, contra la Real Sociedad, evitó el 1-0 con una magnífica salida ante Willian José.

Hasta que Vaclik cayó lesionado, en Nervión no cabía ninguna duda de que Bono finalizaría su etapa en Nervión justo cuando terminara la competición, al no existir la intención de ejercer la opción de compra estipulada en el acuerdo de cesión con el Girona, pactada en cuatro millones de euros. En este sentido, el Sevilla no ha cambiado de opinión en cuanto a ejecutar dicha opción en los términos mencionados, pues en ningún caso pagará esos cuatro millones, pero se plantea una vía alternativa para quedarse con el marroquí, si bien todo dependerá del futuro de Vaclik y de lo que ofrezca el mercado.

La novedad es que no se descarta por completo una segunda temporada de Bono en Nervión, porque en el epílogo de la campaña ha respondido a la confianza que Monchi había deposititado en él y porque su fichaje supondría un desembolso muy asequible. Y es que, aunque volverá al Girona, que pugna por entrar en el 'play off' de ascenso a Primera, su futuro no pasa por Montilivi, pues el club gironí pretende vender al cancerbero si llega una oferta que cumpla sus expectativas, establecidas por debajo de la compra acordada con el Sevilla.

Así, en el Girona esperan ingresar 3-3,5 millones de euros, lo que lógicamente abre al Sevilla la puerta a renegociar a la baja el precio de la opción de compra, único contexto en que Monchi se plantearía seriamente el fichaje de Bono, pendiente, no obstante, de varios condicionantes más como antes se ha referido. Sus números tras el parón invitan a hacerlo.