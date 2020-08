"Ya gané la Europa League con el Oporto y ahora quiero hacerlo con el Sevilla"

Lucas Ocampos, por sus goles, o Diego Carlos Santos y Jules Koundé, por la sólida pareja que forman, se llevan los principales elogios y son aclamados como los mejores fichajes del Sevilla Fútbol Club esta temporada; pero el equilibrio, la solidez y la cohesión de este grupo no serían posibles sin Fernando Reges, un futbolista de 32 años que llegó de puntillas a Nervión hace un año y que se ha convertido en un fijo para Julen Lopetegui. El brasileño, tan trabajador como humilde, reparte méritos entre unos compañeros que se lo ponen "fácil" y espera poder volver a levantar la Europa League, título que conquistó con el Oporto hace nueve años.

Fernando asegura estar a tope para el duelo del domingo ante el Manchester United -el que fuera su eterno rival durante sus años en el City junto a Navas-, después de dejar atrás los problemas físicos con los que acabó LaLiga. "Terminé la temporada con una molestia en la rodilla, pero me he recuperado bien. Ante la Roma tuve alguna molestia, pero en el siguiente ya no. Estoy bien física y mentalmente y quiero ayudar al equipo. Diego Carlos y Koundé están muy bien. Es más fácil para mí jugar con ellos, juegan simple y con velocidad y eso ayuda mucho. Son dos jugadores que van a estar siempre en el máximo nivel", ha explicado.

"Es un partido muy importante para nosotros. Estamos muy contentos por estar en la semifinal y pensamos también un poquito más adelante porque queremos estar en la final. Será un rival complicado porque es todo un Manchester United, pero estamos preparados", ha alertado el centrocampista brasileño en SFCRadio, consciente de la dureza del rival: "Estamos en un momento de mucha confianza y sabemos que será difícil porque ellos también están fuertes, pero pensamos en grande y vamos a luchar para estar en la final".

Fernando mostró su felicidad por la incorporación de Gudelj y se refirió al emotivo recibimiento que tuvo el serbio por parte de toda la expedición, en una exhibición de la unidad que reina en esta pequeña familia: "Es una gran felicidad para todos porque es un compañero que estaba pasando un momento que nadie quiere pasar, pero ya está con nosotros y está bien de salud, que es lo más importante. Nosotros tenemos una plantilla con muy buena gente, todos muy unidos y eso ayuda mucho dentro del campo. Hay que continuar así para lograr lo que queremos, que es ser campeones".

A falta de aficionados, los compañeros que no están sobre el campo se han convertido en la principal fuente de aliento para suministrar fuerzas al equipo. "Parece que jugamos siempre en casa porque los que están fuera apoyan mucho y eso ayuda bastante. Si pasamos por un momento difícil ellos te dan más ánimo para seguir. El equipo está marcando la diferencia y esperamos seguir así. Todos animan y apoyan pero estando preparados por si tienen que entrar y ayudar", destaca el pivote.

"Ya he ganado esta copa y quiero hacerlo otra vez"



Fernando conoce bien al United, ya que militó en el otro equipo de la ciudad de Mánchester, el City. "Siempre es difícil contra ellos. Están en un momento de forma muy bueno y con Bruno Fernandes están aún mejor. Tienen mucha calidad con Pogba, Martial o Rashford y nos van a intentar complicar, pero nosotros también tenemos calidad. "Estamos pensando siempre en el United. Yo ya he ganado esta copa, pero quiero hacerlo otra vez y hay muchos compañeros que no la han ganado. Estamos enfocados", explicó.

El centrocampista blanquirrojo ya consiguió levantar una Europa League como jugador del Oporto, pero quiere más: "En la temporada 2010/2011 tuve un momento muy bueno con el Oporto, un equipo muy parecido a éste y conseguimos la Europa League. Tenemos esa posibilidad por la mentalidad que tenemos. El grupo lo merece, va a ser difícil, pero estamos preparados".

En este sentido, se deshizo elogios para Julen Lopetegui, al que considera el principal artífice de esta excelente temporada del equipo: "Nos está dando mucha confianza. Está contento e ilusionado con lograr algo grande. Hemos conseguido la Champions pero también queremos esta final y ojalá el domingo podamos hacer un buen partido, ganar y dedicárselo al míster".

"Nosotros querríamos que toda la afición estuviese aquí con nosotros. Es algo que no podemos controlar, pero sí trabajar y poner lo mejor dentro del campo para pasar a la final. Vamos a sentir esa falta, pero sabemos que no existe la posibilidad y hay que enfocarse en hacer las cosas bien y si es posible, ganar. Más adelante la afición estará con nosotros, pero ahora tenemos al equipo dentro del campo para ganar", concluyó Fernando, en un guiño a esa 'Fiel Infantería' a la que tanto añoran en tierras germanas.