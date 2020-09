Castro: "No entiendo a Del Nido y espero qué recapacite... ¿Qué está haciendo mal el Sevilla?"

Castro: "No entiendo a Del Nido y espero qué recapacite... ¿Qué está haciendo mal el Sevilla?"

El presidente del Sevilla, José Castro, ha admitido este jueves que no entiende la actitud de José María del Nido Benavente ni los motivos que le han llevado a remitir al club un comunicado solicitando la celebración de una Junta Extraordinaria para apartar al actual consejo de administración y conformar uno nuevo. "¿Qué está haciendo mal esta directiva?", se preguntó el utrerano, que pide a su antecesor en el cargo que "recapacite".

Preguntado por este asunto durante la rueda de prensa telemática de presentación de Ivan Rakitic como nuevo jugador nervionense, a Castro se le ha visto incómodo con el tema e incluso decepcionado, pero no ha perdido la oportunidad de reivindicar el excelente trabajo y los espectaculares resultados del club bajo su mandato.



"Lo único que puedo decir es que José María del Nido Benavente ha solicitado una Junta Extraordinaria, eso es verdad, pero quiero recordar que es nuestro socio. Tenemos un pacto a ocho años por la estabilidad y la viabilidad del club. Eso es lo importante, el club, la estabilidad del Sevilla F.C., que es el que todos llevamos en el corazón. ¿Qué hemos hecho mal? Ganar la Europa League, entrar en Champions... Este ambiente entre empleados, el compañerismo y la exigencia que vemos todos los días... eso demuestra lo bien que estamos trabajando. Aquí no se engaña a nadie. El funcionamiento interno del club es espectacular, lo dijo Lopetegui y se ve desde fuera. Todos los sevillistas debemos estar orgullosos del trabajo de este club", ha sentenciado.

En este sentido, el presidente ha reconocido que no entiende el movimiento de Del Nido y que le duele: "No lo puedo entender porque, repito, es nuestro socio y tenemos un pacto por ocho años desde hace sólo nueve meses. El camino que estamos trazando está demostrado con hechos, no con palabras. Somos un referente en Europa, somos el octavo mejor club de UEFA con el presupuesto 25 o más; llevamos 22 partidos invictos, estamos a unos días de otra final... En todo el mundo elogian la gestión de este Sevilla. Espero que Del Nido recapacite".

Monchi, sentado a la izquierda de Castro, también ha dado su opinión sobre este espinoso asunto. "En la última Junta, de 2019, dije esto: creo al cien por cien en las familias sevilistas que en los últimos 20 años han llevado al Sevilla donde está y a vivir todo lo que ha vivido. Sólo deseo que esas familias sigan unidas para poder seguir viviendo noches como las de Eindhoven, Glasgow, Turin, Varsovia, Basilea, Madrid... y la mejor desde que soy sevillista, la de Colonia. Con esas familias y el gran trabajo de todos los empleados, estoy convencido de que lo mejor está por llegar. Este escudo nos ha unido en momentos muy difícil, en el camino hacia donde estamos hubo que pasar por muchas dificultades y por gestiones nuevas", ha declarado.

"Satisfecho no, estoy absolutamente feliz", ha vuelto a remarcar Castro, que califica de "extraordinaria" la temporada 2019/2020. "Entrar en Champions, ser cuartos con los mismos puntos que el tercero y ganar un título con los equipos que hemos tenido que eliminar. Sólo se puede hablar de éxito; pero es un proyecto a tres años (con Lopetegui) y esto sigue, hay que hacer una plantilla competitiva y pelear por mejorar". "Merecemos ganar una Liga y algún día llegará", ha señalado, como sueño por cumplir.

Finalmente, el presidente también quiso tener palabras de elogio para el retornado Ivan Rakitic: "Es un jugador, un atleta, una persona y un sevillista excepcional. Cuando uno se siente sevillista y es lo gran jugador que es él, sólo se puede rendir muchísimo. Está en su casa y lo va a dar todo por este club y por tener resultados aún mejores que los de la pasada temporada".