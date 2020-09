Bryan Gil vuelve al Sevilla con una idea muy clara: "Vengo para quedarme y jugar"

Bryan Gil está preparado para levantar la voz. Debutó de la mano de Pablo Machín en enero de 2019 y se quedó en el primer equipo con Joaquín Caparrós para acabar la 18/19 con 13 partidos en el Sevilla FC. Líder de la selección española sub 19, la pasada campaña dio un pasito más y aprovechó sus seis meses de cesión en el CD Leganés y acabó la 19/20 con 20 encuentros en la elite. Ahora, afronta la pretemporada con las ideas muy claras y con una firme intención. "Vengo a trabajar para hacerme un sitio aquí, poder quedarme y disputar el mayor número de minutos posible".

El canterano sevillista atendió a los medios del club desde la concentración de Algorfa (Alicante) y se mostró "muy feliz de volver a casa". Ha encontrados cambios desde que se fue, pero todos han sido a mejor: "Yo ya sabía qué grupo era éste pero me lo he encontrado aún más unido. Me sorprende que después de tantos logros y tantas victorias estén aún más unidos".

El de Barbate también ha cambiado. Ya no es ese chaval tímido y algo abrumado por llegar a un vestuario de Primera división. En Butarque se ha curtido como profesional y quiere demostrar a Julen Lopetegui que él puede ser ese jugador de banda que Monchi y su equipo de trabajo buscan en el mercado estival de fichajes.

"Creo que me vino bien la cesión, he podido jugar partidos en Primera, tengo un poco más de experiencia y vengo con la misma ilusión y las mismas ganas. Es muy importante para estar aquí, más cuando llevas desde pequeñito soñando con ser titular en el Sevilla. Creo que estoy preparado para tener minutos aquí".

Lopetegui, al menos de momento, le anima a seguir así y le da esperanzas. "Me dice que siga con ganas e ilusión porque llegarán las oportunidades. Para mí todos los minutos que tenga aquí son oportunidades y es algo muy bueno", consideró.

Bryan está cómo en casa, ya que en esta pretemporada se encuentra arropado por otros muchos canteranos y compañeros de generación, algo que celebra y agradedece a la entidad: "Es bonito porque los que llevamos aquí desde pequeños sabemos lo difícil que es llegar, más ahora en Champions. Que estemos aquí tantos es muy importante".

Además, el extremo zurdo también se ha reencontrado con su amigo Óscar Rodríguez, compañero en el 'Lega' y al que augura una exitosa etapa en Nervión. "Cuando llegué allí me ayudó y yo aquí no iba a ser menos. Hicimos muy buenas migas y me dio mucha alegría cuando me enteré de que vendría porque es un compañero muy sano y le va a aportar mucho al Sevilla. Tiene un golpeo que no había visto en mi vida, es muy joven y tiene talento", analizó.

Con el conjunto madrileño se enfrentó por primera vez al Sevilla y admite que fue una sensación extraña: "El partido contra el Sevilla fue raro. Ver al otro equipo con el escudo que has vestido desde pequeño es algo extraño". "El logro de la Europa League y el cuarto puesto los he disfrutado como un niño pequeño", concluyó, presumiendo de colores.