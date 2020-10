Bryan Gil se queda sin Mundial sub 20

Bryan Gil se queda sin Mundial sub 20

La UEFA ha suspendido definitivamente la disputa de las Rondas Élite de clasificación y la fase final del Campeonato de Europa Sub 19 de la temporada 2019/20, por lo que la selección española no tendrá billete para el Mundial sub 20 de 2021, según informó este miércoles el portal 'sefutbol.com'.

De este modo, la ilusionante hornada de jugadores que convirtieron a la sub 19 en la mejor selección de Europa y que tenían la esperanza de ser también campeones del mundo se quedan sin cita mundialista, (quizás) una buena noticia para sus clubes, que tendrán más tiempo de entrenamientos estivales con ellos; pero no a jóvenes promesas como Bryan Gil, cedido en el Eibar por el Sevilla, o Ferrán Torres, ex del Valencia y flamante fichaje del Manchester City.

"El máximo organismo futbolístico europeo ha tomado esta decisión a la vista de la situación sanitaria por el COVID-19 en el continente europeo a lo largo de estas últimas semanas", subrayaron desde el combinado nacional.

De este modo, la suspensión de la fase final que iba a celebrarse en Irlanda del Norte ha obligado a determinar quiénes serán las selecciones europeas que participen en el próximo Mundial Sub 20 que se disputará en Indonesia en mayo del 2021, y en el que no estará España pese a ser la actual campeona de Europa ya que las plazas serán para Inglaterra, Francia, Italia, Holanda y Portugal, las cinco primeras del ranking de la categoría en la campaña 2019/2020.