Sevilla FC-FC Krasnodar: La Champions ofrece una nueva oportunidad.

Vueltas y más vueltas le ha dado todo el sevillismo al partido de San Mamés y la mayoría de ellos no le encuentran explicación al desastroso final de los nervionenses en tierras vascas. Que si el cansancio, que si los cambios de Lopetegui, que si falta de concentración... Quizá un poco de todo y de ahí el resultado final. Julen Lopetegui fue el primero que entonó el 'mea culpa' y hoy ha dejado claro que de cansancio, nada, que lo que querían era jugar sábados y miércoles y es lo que toca. Y lo que toca es el Krasnodar, el rival del bombo 3 del grupo del Sevilla que empató con el Rennes y perdió frente al Chelsea en las dos primeras jornadas de la Fase de Grupos.

El fútbol siempre te da revancha, y en la situación del Sevilla FC, con tres derrotas consecutivas en LaLiga, el tener este miércoles una nueva oportunidad de quitarse la imagen de esos minutos en Bilbao puede ser un bálsamo para afrontar con más confianza el último choque liguero antes del parón de las selecciones.

Sea como fuere, toca aparcar la página de LaLiga para centrarse en la Champions pues este miércoles se presenta una gran ocasión de ampliar distancias con el tercer y cuarto clasificado del grupo y así encarrilar el pase a los octavos de final de la competición. El Sevilla sumaría siete puntos y dejaría al Krasnodar con uno a falta de nueve por disputar.

Y para ello Lopetegui puede hacer alguna rotación en el once, siendo lo más probable que éstas se produzcan en la parte ofensiva aunque las bajas de Suso e Idrissi no dejan muchas opciones al técnico vasco, que volvería a colocar a Munir en la izquierda y Ocampos en la derecha. De Jong es el favorito para salir de titular en la punta del ataque, aunque no habría que descartar a En-Nesyri e incluso Carlos Fernández.

Con respecto al resto del once, lo esperado, pues la cita es lo bastante importante como para probaturas. Bono en portería, con Navas y Acuña en los laterales y Koundé y Diego Carlos, que estrena convocatoria con Brasil, en el eje de la zaga. En el centro del campo debería estar Fernando, Jordán y Rakitic.

El Krasnodar, por su parte, también llega al compromismo europeo sumido en una crisis de juego y resultados, a lo que hay que sumar las importantes bajas que acumula por lesión o la covid-19. Los 'toros' son un equipo muy ofensivo, por lo que la ausencia de sus tres jugadores más creativos (Sousa, Cabella y Claesson) está haciendo mucha mella en el rendimiento. Cabella contrajo hace dos semanas la covid-19, Wanderson acaba de regresar a los entrenamientos tras una lesión y Claesson no parece aún recuperado de sus problemas musculares.

El técnico ruso, Murad Musáev, podría tirar este miércoles de la joven promesa de su cantera Shapí Suleymánov, con un gran potencial ofensivo. Sin embargo, el principal problema de los rusos está en la defensa, donde ha mostrado demasiada fragilidad en los últimos partidos aunque cuenta con el futuro portero de la selección rusa, Matvei Safónov.

En los últimos partidos, Musáev ha adelantado al lateral zurdo Cristian Ramírez al puesto de extremo y en en su lugar ha colocado a Chernov. El Krasnodar ha encadenado tres derrotas consecutivas, dos en liga y una en Champions, y ahora es décimo clasificado en el campeonato ruso.



- Alineaciones probables:



Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán, Rakitic; Ocampos, Munir; De Jong.

Krasnodar: Safónov; Chernov, Martynóvich, Kaio, Smólnikov; Gazinski, Olsson, Vilhena; Ramírez, Utkin y Berg.

Árbitro: Felix Brych (Alemania).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán; 21:00 horas.