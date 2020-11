Idrissi se queda con la única compañía de Aleix Vidal y Gnagnon

Idrissi todavía no ha podido debutar debido a una lesión.

El debut de Karem Rekik en los últimos minutos contra el Krasnodar deja a Oussama Idrissi como el único fichaje que todavía no ha debutado esta temporada debido a una lesión que arrastraba de su etapa en el AZ Alkmaar y que todavía no le ha permitido estar a disposición de Lopetegui.

Se aparición en el entrenamiento el pasado 26 de octubre fue un espejismo, porque el internacional marroquí continúa sin entrar en las convocatorias y el técnico lo cataloga como una baja consolidada, aunque espera que pronto pueda ponerse a sus órdenes, ya que hay muchas esperanzas depositadas en él, al tratarse de uno de los fichajes estrellas de Monchi el pasado verano.

Así las cosas, Idrissi se va quedando solo en la lista de jugadores que todavía no se han estrenado en este curso, con la única compañía de dos futbolistas que apenas cuentan para Lopetegui, casos de Aleix Vidal, que se quedó finalmente al no venir ninguna competencia para Navas, y Gnagnon, en una situación muy extraña después de que no estuviera lo suficientemente en forma para realizar la pretemporada con el resto. Son los tres únicos jugadores en plantilla, junto a Javi Díaz, el tercer portero, aún sin minutos, ya que Rekik debutó en Champions el miércoles.

En el caso del resto de fichajes, Rakitic y Acuña son habituales para Lopetegui, mientras que Óscar Rodríguez firmó ante el Krasnodar su mejor actuación y pide paso. Resta por ver en acción a Idrissi y hay gran expectación.