Idrissi se apunta para el Celta

La última palabra la tendrá Julen Lopetegui pero Oussama Idrissi está haciendo todo lo posible para llegar a tiempo al partido del sábado (18:30 h) contra el Celta y disponer de opciones de estrenarse como sevillista en el Sánchez-Pizjuán. Una lesión que arrastraba de su etapa en el AZ Alkmaar le ha impedido debutar hasta ahora, pero el parón le ha brindado tiempo para avanzar considerablemente en su recuperación y hay muchas posibilidades de que esté listo para la visita viguesa.

Así las cosas, el internacional marroquí ha entrenado hoy de nuevo con total normalidad y exigiéndose al máximo, reflejo de que ha dejado sus molestias atrás. En el propio club se respira optimismo y se espera que se encuentre disponible para el primer partido tras el parón, aunque no se sabrá con total seguridad hasta que Lopetegui comunique la lista de convocados.

Por otro lado, en el entrenamiento de esta mañana han vuelto a faltar todos los internacionales, si bien hay un futbolista que ya ha regresado y que mañana se ejercitará con el resto, caso de Koundé, ya liberado por la sub 21 francesa. No tardará tampoco Óscar Rodríguez, que termina su participación con España sub 21 esta tarde en Marbella con el ch0que ante Israel, por lo que podría unirse mañana mismo también.