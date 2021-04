"Ahora le toca a Thauvin tomar una decisión"

Florian Thauvin (28) es una de las grandes gangas del mercado veraniego. El medio ofensivo del Oympique de Marsella quedará libre, si el club galo no lo remedia, y se le vincula desde hace tiempo con AC Milan, Atlético de Madrid y Sevilla FC. Ya se sabe que Monchi domina de sobras el mercado y especialmente el galo, porque sería extraño que no hubiese hecho siquiera una llamada para conocer las condiciones (sueldo más prima) de su posible fichaje.

El centrocampista zurdo ha sido esta semana portada de L'Equipe, debido a que en los próximos días tiene previsto tomar una decisión definitiva acerca de su futuro. En el OM aguardan, con alguna esperanza de que continúe jugando en el Velodrôme.

"Si dependiese de mí, lo mantendría en el OM. No tengo miedo ni vergüenza de decirlo. Lo sabe muy bien. Ahora le toca a él tomar la decisión y discutirla con el presidente. No puedo involucrarme. Por supuesto, si me piden mi opinión, la digo claramente: debemos mantenerlo", ha dicho su compañero y capitán Steve Mandanda.

Thauvin, mediapunta o extremo, suma ocho goles y nueve asistencias en 37 encuentros esta temporada.