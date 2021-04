Sevilla-At. Madrid, en directo: alineaciones confirmadas

La principal novedad en el once de Lopetegui es la titularidad de De Jong en la punta de lanza sevillista, en lugar del pichichi Youssef En-Nesyri.



Alineaciones confirmadas:



Sevilla FC: Bono: J. Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán, Rakitic; Suso, Ocampos, De Jong.



At. Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Lodi, Koke, Saúl, Llorente, Lemar y Luis Suárez.





En los banquillos:

Vaclik, Javi Díaz, Aleix Vidal, Rekik, Sergi Gómez, Gudelj, Óliver Torres, Óscar Rodríguez, El 'Mudo' Vázquez, Papu Gómez, Munir y En-Nesyri.



Grbic, Vrsaljko, Kondogbia, Herrera, Vitolo y Correa. Savic no estará por "problemas gastrointestinales".







Elde Julenrecibe al Atlético de Madrid del Cholo Simeone este domingo en el Sánchez-Pizjuán a partir de las 21:00 horas. Sigue el partido en DIRECTO conaquí.En breve deben conocerse las alineaciones de ambos equipos para el partido de hoy en el Sánchez-Pizjuán.Mientras tanto, disfruta de El Debate de ED de esta semana.