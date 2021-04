El sevillismo: Tecatito, 'fichado'

La presencia de Julen Lopetegui en las gradas del Sánchez-Pizjuán durante el partido de Champions entre Chelsea y Oporto que acogió la 'Bombonera' de Nervión como consecuencia de la pandemia encendió las alarmas, especulándose tanto en Portugal como en México por la posibilidad de que el Sevilla FC volviera este verano a la carga por el azteca Tecatito Corona.

El mexicano, en la agenda de Monchi desde hace tiempo atrás, fue objetivo sevillista el pasado verano, siendo las exigencias económicas del Oporto el principal escollo. Ahora, en cambio, su cláusula de rescisión bajaría hasta los 25 millones de euros; una cantidad importante para el futuro mercado de fichajes, marcado por el coronavirus y la crisis derivada de la pandemia, aunque relativamente interesante para un futbolista del talento de Tecatito.

En cualquier caso, la afición del Sevilla FC lo tiene claro y, si de ella dependiera, 'ficharía' al extremo derecho del Oporto. Así se desprende de la encuesta realizada por ESTADIO Deportivo, en la que el 50% de los encuestados considera que el todavía futbolista del Oporto es "un gran refuerzo" y, por tanto, lo ficharía para el Sevilla FC de la 21/22. Un porcentaje de votos al que habría que sumar otro 13% de aquellos aficionados que, aunque lo ficharían, esperarían hasta el mercado de enero, ya en su último año de contrato (acaba en 2022) para ir a por él, lo que rebajaría considerablemente su precio.

En el otro extremo se encuentra el 29% de los encuestados que entienden que Tecatito es "demasiado caro" para el Sevilla FC y que dicha inversión, en los tiempos que corren, no sería aconsejable. El 8% restante, por su parte, entienden que no es un fichaje acorde para los de Lopetegui y que, por tanto, no lo acometerían.





El espía Lopetegui

Ante el Chelsea, en la vuelta, Corona saltó de titular nuevamente y tuvo mucho contacto con el balón en su banda derecha. Encontró portería hasta en dos ocasiones, aunque no consiguió definir. La primera llegó en el 10', cuando el portero francés Edouard Mendy tocó mal el balón en su área y le entregó la pelota al mexicano, pero Chilwell se cruzó a tiempo en el remate del Tecatito para salvar su portería.

Posteriormente, en el 33', llegó una demostración de técnica individual de parte del azteca, cuando le ganó la posición a Chilwell dentro del área, pero la pelota quedó muy alta y tras acomodarse con la cabeza, disparó potente, pero sin dirección.

Tras el descanso, Corona pasó a jugar a la banda izquierda, donde careció de balones y comenzó a perder el protagonismo. En el 74' fue amonestado, llegando luego su cambio.

"Es una de mis debilidades, es un extraordinario jugador con mucho talento y control de las situaciones ofensivas muy alta y una velocidad importante. Yo lo traería con los ojos cerrados, pero el Porto pediría mucho dinero. Ha sido de los mejores jugadores en Portugal y si me preguntas te diría que lo tendría con rotundidad", llegó a decir Lopetegui a comienzos de la presente campaña tras recomendar su fichaje a Monchi.

Cabe destacar que Lopetegui también pudo ver en directo durante los últimos minutos de partido a otro futbolista que ha vuelto a ser vinculado con el Sevilla FC en los últimos días, Ziyech, que sustituyó a Mount en el 86'.