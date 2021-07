El Sevilla FC ultima el traspaso de Bryan Gil al Tottenham

El Sevilla Fútbol Club está ultimando el traspaso de Bryan Gil al Tottenham Hotspur, equipo de la Premier League, según adelanta Fabrizio Romano, reputado periodista deportivo especialista en el mercado de fichajes.



El acuerdo consiste en que el Sevilla FC recibe 25 millones de euros más variables y al argentino Erik Lamela, por los servicios futbolísticos del atacante de Barbate, que pondría así punto y final a su etapa como sevillista después de una campaña cedido en la SD Eibar, donde ha dado un rendimiento sobresaliente despertado el interés de muchos grandes de Europa.





EXCL. Tottenham and Sevilla are finalizing a new swap deal: Erik Lamela to Sevilla, Bryan Gil to Spurs. Agreement set to be reached on permanent deal and here we go soon! ?? #THFC



Sevilla will also receive €25m + add ons included as part of the deal. ???? #Sevilla