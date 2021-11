Joan Jordán, Rafa Mir y el once con los jugadores más valiosos que no van con sus selecciones

El jugador del Sevilla FC Joan Jordán es uno de los 11 futbolistas con mayor valor de mercado que no están estos días con sus selecciones nacionales. Luis Enrique no contempla de momento al catalán en su abanico de opciones para el centro del campo de España. Sí admitió recientemente que tenía en su prelista a Rafa Mir. El murciano, no obstante, no está en el once elaborado por Transfermarkt con los 'ignorados' por sus países. La alineación de lujo la domina Francia, con seis representantes, seguida de Inglaterra, con 3 y España, con dos.

El mediocentro del Sevilla FC lleva dos temporadas a un nivel espectacular y, tras un bache en el inicio de ésta, vuelve a recuperar su nivel. Con 27 años es uno de los mayores de este once de 'cracks' que no van con sus selecciones. El pasado jueves, en una entrevista en Onda Cero, el catalán habló sobre su buen momento de forma: "El otro día (en el derbi) hice un gran partido. Tanto contra Espanyol y Valencia he dado buen rendimiento. Estoy mejor y muy contento por ello. La temporada es larga y hay mucha competencia y rotaciones. Lo importante es que todos sumemos y así más beneficiado saldrá el equipo".

De los 23 futbolistas convocados por Luis Enrique, sólo nueve tienen más valor de mercado que Joan Jordán (30 kilos). El sevillista ha sido incluido en varias preconvocatorias tanto de la primera etapa de Luis Enrique, como luego con Robert Moreno y de nuevo con el asturiano. Los dos últimos seleccionadores nacionales han hablado bien de él, pero de momento se le sigue resistiendo el sueño de convertirse en internacional absoluto.

Mucho más próximo parece el debut con la absoluta de Rafa Mir, máximo goleador de la selección olímpica que fue medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio e internacional en todas las categorías inferiores de la selección. En la rueda de prensa en la que anunció su última lista, Luis Enrique mencionó al delantero del Sevilla y a Raúl de Tomás como opciones y aseguró que les seguía porque lo estaban haciendo muy bien con sus equipos. Luego, se cayó Ansu Fati por lesión y el técnico citó al punta del Espanyol. El murciano se ha quedado muy cerca de ir.

Consulta en esta galería elaborada por ESTADIO el once que se puede hacer con los jugadores con mayor valor de mercado que no cuentan para sus respectivas selecciones.