Alberto Moreno: "Es precioso, una maravilla volver aquí"

"Es precioso volver aquí. Es una maravilla, ha sido mi casa, lo será siempre y le deseo lo mejor a este equipo", señalaba el canterano Alberto Moreno, quien entró en la segunda mitad y tuvo en sus botas una de las mejores ocasiones del Villarreal.

El lateral hispalense, pese a esas palabras de cariño al que fue su club y a la que fue su afición, dejó claro que hoy quería ganar y que estaba dolido por la derrota. "Lo hemos intentado hasta el final y hemos tenidos nuestras ocasiones. En la primera parte nos han presionado demasiado, así ha llegado el gol, y no nos han dado opciones de nada; pero en la segunda parte hemos tenido varias ocasiones claras y el balón no ha querido entrar. El equipo no se merece estar donde estamos, pero queda mucha Liga para reaccionar", aseguraba Alberto Moreno, que no apraba de lamentarse y no sólo por este partido.

"Creamos mucho y metemos muy poco. Al final, son muchos detalles en un partido, unas veces es el árbitro, otrass somos nosotros, el palo... Tenemos que seguir creando ocasiones porque algún día tendrán que llegar los goles. En el vestuario somos fuertes, tarde o temprano los resultados tienen que llegar. Jugamos bien al fútbol, controlamos muchos aprtidos y tenemos ocasiones, pero los resultados no nos favorecen. Toca seguir luchando con la cabeza alta", admitía el sevillano.