Tecatito Corona, de oportunidad de mercado a fichaje prioritario

Aunque no estaba previsto un refuerzo para la posición que ocupa, parecía evidente que el nombre del Tecatito Corona iba a estar sobre la mesa de Monchi en este mercado invernal.

Había muchos motivos para ello. Es un jugador al que el director deportivo sevillista quiere desde hace tiempo, Julen Lopetegui es su valedor, el Sevilla FC intentó ficharlo en el último tramo del pasado mercado estival y el internacional mexicano acaba contrato en junio de 2022.

Eso, de por sí, ya le hacía un oportunidad de mercado difícil de rechazar y aunque fuera para incorporarlo en junio y llegar a un acuerdo económico con él de cara a esa fecha, habría movimientos para cerrar esa operación en el mes de enero que se avecina.

El único obstáculo para incorporarlo ahora parecía ser que no tenía sitio en este equipo. El Sevilla tiene lagunas en algunos puestos, pero no en el de jugador de banda derecha, donde Suso, Lamela, Ocampos... tienen más que bien cubierto ese puesto en el plantel. Pero en una semana todo ha saltado por los aires. Erik Lamela se lesionaba y no volverá a jugar hasta abril; y Suso, tras la lesión de ayer, no lo hará hasta la próxima temporada. El fichaje de un futbolista para ese perfil se hace prioritario.

A todo eso se añade que Jesús Corona sigue sin contar en Oporto, donde ha sido relegado en los últimos meses por no renovar con los Dragones. En la Liga Bwin sólo ha jugado siete partidos y apenas suma 50 minutos en los últimos dos meses y medio de competición. Y en la Champions, donde Conçeiçao lo estaba poniendo más, tampoco lo sacó en dos de los tres últimos encuentros y sólo lo puso, a la desesperada, los últimos nueve minutos ante el Atlético.

El futbolista norteamericano quiere salir en este mes de enero. Ya dijo en septiembre, cuando le preguntaron por su renovación, que iría -o se quedaría- donde él y su familia fueran felices. Y hoy día, en Oporto no lo es.

Todo parece destinado con el Sevilla a que se crucen sus caminos. El Oporto, eliminado de la Champions League por el Atlético, pierde una fuente importane de ingresos -como también les ocurre a los de Nervión- y necesita soltar jugadores. Y las lesiones 'obligan' a Monchi a adelantar un fichaje previsto para que llegara en verano gratis. Parece que el destino se hubiera puesto de acuerdo para que Corona vista, finalmente, la camiseta del Sevilla FC y regrese junto al técnico con el que llegó al Oporto.