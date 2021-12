Locura balear para ver al Sevilla FC

Con el sabor dulce de la victoria en el estadio Nuevo San Mamés sobre el Athletic Club por 0-1, el Sevilla FC viajará este miércoles a Mallorca donde se enfrentará al modesto CE Andraxt para intentar prolongar su andadura en la actual edición de la Copa del Rey.



En principio, el equipo sevillista no debería tener problemas para eliminar a una escuadra que está lejos de su nivel y que actualmente compite en la Segunda RFEF.



A pesar de ese favoritismo del cuadro de Nervión, el club local no estará sólo, puesto que el Camp Municipal de Sa Plana se llenará para ver a los suyos y también al Sevilla FC.



Así lo ha comunicado el club balear a través de sus redes sociales. "Hemos llegado a completar el aforo, por lo que ya no se venderán más entradas. Sentimos las molestias a todo aquel que quería y no pueda acudir. Nuestro pequeño Sa Plana no nos da para más. Gracias".





El partido se ha convertido en todo un acontecimiento en la localidad mallorquina, la cual se volcará en apoyar a su equipo y de paso disfrutar de uno de los mejores conjuntos de LaLiga.