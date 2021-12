Monchi traduce al inglés y el francés la carta del Sevilla a los Reyes Magos

El Sevilla FC tiene buena mano con SS.MM. los Reyes Magos de Oriente. En concreto, en las oficinas de la remozada Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros tienen hilo directo con uno de los monarcas, con Baltasar, quien será encarnado en la Cabalgata de Sevilla del próximo 5 de enero por el director general deportivo de la entidad. Monchi está muy al tanto de los deseos de Julen Lopetegui para el nuevo año -principalmente un delantero y, a ser posible, también un central- y en este sentido ha traducido al inglés y al francés la carta de su entrenador.

Al inglés porque Monchi ha puesto sus ojos en un contrastado atacante del Manchester United. Y al francés porque el delantero en cuestión es natural del país galo e internacional con la selección 'Bleu' de Didier Deschamps. Según la información desvelada este martes por Sky Sports, el Sevilla FC se ha fijado como objetivo prioritario el fichaje de Anthony Martial, polivalente ariete que además de poder jugar como máxima referencia ha jugado con bastante frecuencia como extremo por su velocidad y capacidad para el desborde, quien ni mucho menos es la primera vez que es tanteado por el de San Fernando.

El delantero francés (26 años) sólo ha disputado siete partidos en la Premier League en lo que va de temporada, marcando un gol, y no aguanta más. Tanto es así, que su agente, Philippe Lamboley, le ha asegurado a Sky Sports News que la intención es buscar una salida inmediata del United en busca más regularidad, protagonismo y minutos. No obstante, no por ello será más sencillo conseguir sacarle de Old Trafford, donde Monchi ya se convirtió en protagonista hace unos meses con una popular campaña de publicidad que obtuvo muchísima repercusión, pues llegaba justo en medio de rumores que situaban a los 'Diablos Rojos' interesados en fichar a sevillistas como En-Nesyri, Koundé y hasta Lopetegui.

El Manchester United pagó 42 millones de euros por Martial en 2015 y lleva años oponiéndose a dejarle salir, confiando en que en alguno de los constantes cambios de entrenador iba a lograr a asentarse como titular. El galo marcó en su debut contra el Liverpool en Old Trafford y acabó su primer curso con la nada despreciable cifra de 17 tantos. Sin embargo, en los años sucesivos fue perdiendo protagonismo y sólo apareció de manera puntual. Pese a ello, suma 79 tantos con el conjunto inglés.

Valorado en 35 millones de euros por el portal especializado Transfermakt y con contrato hasta 2024 (y una opción de prorrogar un curso más), el United no le dejará salir a cualquier precio. Además, el club británico debe elegir bien su estrategia, ya que el también delantero Edinson Cavani también se encuentra en la rampa de salida de cara al mercado invernal de fichajes y diversas fuentes le sitúan muy cerca de comprometerse con el FC Barcelona.

Martial, que también ha tenido problemas con las lesiones y que se rompió los ligamentos de la rodilla a principios de 2020, no juega con el Manchester United desde el pasado 2 de diciembre, aún con Michael Carrick como entrenador interino tras el cese de Ole Gunnar Solskjaer, cuando entró como suplente en el 3-2 contra el Arsenal. Es decir, aún no se ha estrenado con el actual técnico, Ralf Rangnick, quien sin duda tendrá mucho que decir sobre los jugadores con los que no cuenta y si deja salir o no a este viejo (y nuevo) objetivo del Sevilla FC.