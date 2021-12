Lopetegui ya se codea con Guardiola, Klopp, Tuchel...

"No hay un récord que Lopetegui no haya batido en este club. Es el entrenador con más victorias, con mejor porcentaje, con más victorias fuera de casa, con menos goles recibidos, con puntos conseguidos..., es decir, no hay un récord que se le resista. Así que con Lopetegui no es que estemos contentos, sino lo siguiente", aseguraba Monchi hace unos días, en una entrevista realizada en radio Mitre AM 790 de Argentina, en referencia a las dudas que pudieran surgir con respecto al técnico guipuzcoano.

El entrenador del Sevilla FC, como en su día le paso a Unai Emery, no enamora, pero es efectivo. Incluso lo es mucho más que su paisano, que nunca logró meter al Sevilla en Champions a través de LaLiga.

Pero ese reconocimiento que no tiene aquí si lo tiene a nivel nacional e internacional, donde está considerado como uno de los mejores entrenadores del mundo.

Ya sea por su paso por el Oporto y la selección española, de la que se despidió invicto, por su Europa League con el Sevilla o por haber metido dos veces al equipo nervionense en Champions y tenerlo ahora segundo, su trabajo es muy reconocido; y su nombre aparece junto a los Guardiola, Klopp, Nagelsmann... en la elite mundial.

Precisamente, tras el de Santpedor y Unai Emery, al que se le reconoce su cuarta Europa League y haber metido al Villarreal en la siguiente fase de la Champions League, Lopetegui es el tercer entrenador español en ránking de mejores técnicos del fútbol mundial que ha publicado la revista FourFourTwo.

Está por delante, incluso, de los otros españoles que aparecen en la lista Luis Enrique, Mikel Arteta, Rafa Benítez o Marcelino; de Ancelotti; o de un Zidane que, aunque ahora está sin equipo, tuvo un gran año a los mandos del Madrid.

Estos son los 25 mejores técnicos del fútbol mundial:

1. Pep Guardiola (Manchester City)

2. Thomas Tuchel (Chelsea)

3. Jurgen Klopp (Liverpool)

4. Antonio Conte (Tottenham)

5. Hans-Dieter Flick (Alemania)

6. Roberto Mancini (Italia)

7. Diego Simeone (Atlético Madrid)

8. Julian Nagelsmann (Bayern Múnich)

9. Gareth Southgate (Inglaterra)

10. Mauricio Pochettino (PSG)

11. Kasper Hjulmand (Dinamarca)

12. Erik ten Hag (Ajax)

13. Unai Emery (Villarreal)

14. Gian Piero Gasperini (Atalanta)

15. Marco Rose (Borussia Dortmund)

16. David Moyes (West Ham)

17. Steven Gerrard (Aston Villa)

18. Marcelo Bielsa (Leeds United)

19. Ralf Rangnick (Manchester United)

20. Julen Lopetegui (Sevilla FC)

21. Lionel Scaloni (Argentina)

22. Stefano Pioli (Milan)

23. Carlo Ancelotti (Real Madrid)

24. Brendan Rodgers (Leicester)

25. Luis Enrique (España)