Dónde ver por TV y online el Zaragoza-Sevilla: fecha y horario

No hace demasiados años estos dos equipos se jugaban todas las temporadas estar en puestos europeos a la sombra de los poderosos, pero hace ya una década que el Zaragoza entró en declive y no logra salir de ese pozo. La Romareda volverá a ver un clásico del fútbol español que hace demasiado que no se juega.

El Sevilla FC, tras el espaldarazo de ilusión que le ha supuesto su triunfo en Cádiz, que le mete de lleno en la lucha por el campeonato, llega aún más mermado a tierras mañas, no en vano desde este martes ya no podrá contar con sus tres jugadores marroquíes.

El Zaragoza, por su parte, vive otra temporada irregular en la que si bien no está pasando el suplicio de la anterior, sí está más cerca del descenso a 1ª RFEF que del ascenso a Primera división. En sus filas está un Alejandro Francés que el Sevilla tiene como objetivo para su defensa.



¿Cómo verlo por TV?

El Sevilla FC visita al Real Zaragoza este jueves a las 18:00 horas y se podrá ver en directo a través de DANZ.

¿Cómo seguirlo online?

También se puede seguir el choque a través de www.estadiodeportivo.com con nuestro directo, así como las posteriores reacciones al encuentro.