Lopetegui olvida el derbi, repasa la enfermería del Sevilla y revela las principales dudas para Valencia

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha pasado hoy por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, después de la segunda y última sesión previa al viaje de esta tarde a Valencia, donde este miércoles se enfrenta en Mestalla al cuadro che en un choque correspondiente a la jornada 21 de LaLiga y que llega sólo 72 horas después de la eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey a manos de eterno rival.

Como suele ser habitual en él, el técnico vasco da por zanjado El Gran Derbi. Ya opinó con gran sinceridad -y un más que evidente enfado- por todo lo sucedido en el estadio del Real Betis y por las reacciones posteriores de algunos futbolistas verdiblancos, culpándole de forzar que el encuentro fuese suspendido y mofándose de Joan Jordán, dudando del mareo que dijo sentir después del impacto en su cabeza de un tubo de plástico lanzado desde la zona de Gol Sur del estadio heliopolitano. El catalán se ha entrenado en las dos sesiones de esta semana y Lopetegui confirmó que "estará en la convocatoria", aunque aclaró que "no se sabe aún si podrá jugar o no".

El agresor ya está detenido por la policía, el Sevilla FC ha emitido sendos comunicados en los que deja muy clara la opinión de todo lo sucedido y Lopetegui sólo aceptó hablar del Valencia y de un nuevo choque de LaLiga, en el que una victoria le situaría a sólo dos puntos del Real Madrid, que ya jugó por adelantado su choque de la jornada 21 para afrontar la Supecopa de España el pasado fin de semana y su duelo contra el Elche CF de los octavos de Copa, este martes. "Estamos en vísperas de un partido complicado, difícil y exigente ante un gran rival como es el Valencia, además en su estadio, y todo eso requiere toda nuestra atención, energía e ilusión para hacer frente a la competición más importante de todas que es LaLiga", indicó el de Asteasu.

"Estamos dándole vueltas únicamente al partido de mañana, tenemos muchas cosas bonitas e ilusionantes por delante y no miramos ya para atrás. Y más con todas las dificultades que tenemos, que pasarán y estoy seguro de que recuperaremos soldados y de que tendremos una plantilla más amplia. No voy a mirar para atrás. Sólo miro para adelante, que es el partido contra el Valencia. Lo más difícil es ganar, ya hacer las cuentas... Es un partido muy complejo en un escenario histórico y hay que prepararse bien", insistió sobre el derbi como una página ya pasada y sobre la posibilidad de recortar distancias con el liderato.

Una vez más, la principal preocupación de Lopetegui está en el elevado número de bajas que sufre el equipo blanquirrojo. no podrá contar con Bono, Munir ni En-Nesyri, tres jugadores que están concentrados en la Copa de África con la selección de Marruecos; ni tampoco con los lesionados Erik Lamela, Jesús Navas, Suso Fernández y Tomas Delaney. Tampoco estará ya Óscar Rodríguez, presentado este martes como nuevo jugador del Getafe CF hasta final de curso y hay varios tocados y convalencientes por coronavirus .

"Son las circunstanacias de la intensidad y la exigencia de las competiciones. Hemos tenido lesiones, covid, molestias... Volvemos a tenerlas para este partido, pero este equipo ya ha demomostrado que sabe convivir con la dificultad y seguir siendo competitivo. Estamos seguros de poder superar las adversidades para intentar vencer a un grandísimo rival como es el Valencia, que tiene muy claro cómo atacar y defender, que cuenta con muy buenos futbolistas y con un entrenador que tiene muy claro lo que quiere de ellos", añadió, sobre el rival de mañana y el handicaps de las bajas.

Acuña, Koundé, Fernando y sobre todo, Dmitrovic son las principales incógnitas: "Algunos de los tocados están mejor y otros peor, no puedo decir más porque hay que esperar hasta mañana. Y Marko no sabemos si va a poder llegar, sinceramente. Todo depende que se vaya el bichito o no, ésa es la realidad", explicó sobre el portero, antes de defender al canterano Alfonso Pastor, que ha sido criticado por su escasa oposición en los goles de Fekir y de Canales en el derbi de Copa: "Su carrera será muy larga y tendrá momentos buenos, regulares y malos, como les pasa a todos los jugadores, y aprenderá de todos ellos. No tengo ninguna duda de él".