Monchi, sobre Isco, las renovaciones de Diego Carlos y Ocampos, la continuidad de Lopetegui...

El director deportivo del Sevilla Fútbol Club repasa la actualidad del equipo antes de entrar en el último tercio de la temporada

El Sevilla Fútbol Club afronta el último tercio de LaLiga con la intención cerrar lo más pronto posible su participación en la próxima edición de la Champions League. Para ello, cuenta con un colchón de nueve puntos a falta de 33 por disputarse y si una vez conseguido el objetivo principal hay opciones de plantar cara al Real Madrid, pues se pondrá toda la carne en el asador por hacerlo. Así lo ha reconocido el propio Monchi en una entrevista a Muchodeporte. "De LaLiga sólo habéis hablado los medios. Es normal. El Sevilla ha vivido así en los últimos años. Se ha instaurado en una situación similar a los equipos grandes. Hay que afrontarlo con normalidad, frialdad y objetividad. Es consecuencia del crecimiento. Yo analizo las cosas con otro criterio un poco más profundo. No hay tanta discusión. El otro día, cuando ganamos el derbi, escuché al campo cantar 'Lopetegui, Lopetegui'. No hay tantos entrenadores a los que se les haya cantado su nombre y eso es por algo. Creo que el sevillismo es feliz, pero entiendo que haya gente que pueda discrepar. El trabajo de Lopetegui no es que es sobresaliente, es excelente. Ello no lo podemos obviar con todo lo que está pasando el equipo".

Por ello mismo, Monchi espera que Lopetegui continúe la próxima temporada y todas las que él quiera: "Es momento de valorar la gestión. En la única valoración que yo entraría con Lopetegui es en cuántos años más va a estar con nosotros. Cuantos más, mejor. Los años que seamos capaces de convencer a Julen van a ser años de gloria y alegría. Es la única valoración que yo hago sobre la continuidad de Julen, que ojalá nos dure mucho tiempo".

Y a Lopetegui le gustaría contar la próxima temporada con un futbolista como Isco, que acaba contrato con el Real Madrid y que ha sido vinculado con fuerza con el Sevilla FC: "No he escuchado a Julen decir que quiere a Isco. Ha dicho que es un buen jugador. Y si me preguntas a mí te digo que es un buen jugador. Es distinto a lo del Tecatito. Con Tecatito había una conjunción entre lo que quería Lopetegui y la dirección deportiva. A Lopetegui le gusta Isco y a mí también, pero no hay nada".

Las renovaciones de Diego Carlos y Ocampos: "Diego Carlos y Ocampos están renovados desde hace 14 meses. No lo hemos comunicado por razones estratégicas".

Faltó fichar algún central: "Nos sobran. Tenemos cinco. Tenemos a tres específicos y a dos que pueden jugar ahí. No podemos tener a 46 jugadores ni los números del Sevilla lo admiten. En las condiciones económicas en las que nos podíamos mover no íbamos a encontrar a centrales de más garantías que Gudelj o Fernando. A las pruebas me remito. Somos el equipo menos goleado de Primera y uno de los menos goleado de Europa".