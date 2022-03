Así queda el reparto de las cláusulas de rescisión en el Sevilla tras las últimas renovaciones y fichajes

La plantilla del Sevilla FC es una de las que más valor tienen del fútbol mundial, pero no todos sus jugadores tienen cláusulas inalcanzables

Ya fue un enero muy movido en las oficinas sevillistas con Diego Carlos, Corona y Martial, a los que se unieron los movimientos de Idrissi y Óscar, pero se avecina un verano aún más complicado en la planta nombre del Sevilla FC.

Será importante saber qué jugará el equipo de Nervión la próxima campaña, si se mantiene entre los cuatro primeros, disputa la Supercopa de España o juega sólo la Europa League. Pero también contará qué imagen deja en un final de temporada en el que está sufriendo mucho por las bajas y lo que está dispuesto a aguantar ante el empuje de determinados clubes por sus principales piezas.

El director deportivo sevillista, Ramón Rodríguez, Monchi, ha tenido que trabajar muy duro y, prácticamente, no ha tenido descanso en todo el año. Primero, en verano, logrando configurar y mejorar una plantilla ya que de por sí competitiva con cuatro piezas importantes en el último tramo del mercado (Delaney, Montiel, Rafa Mir y Augustinsson), que se unieron a Lamela y Dmitrovic, que habían llegado antes. Luego, tratando de que Jules Koundé no se escapara en agosto y Diego Carlos no lo hiciera en enero. Y, entre medias, tratando de cerrar renovaciones ante el interés de varios clubes por Fernando, Jordán, Ocampos o Bono. A los dos primeros (Fernando y Jordán, además de a Acuña) ya los ha renovado; con Ocampos y Diego Carlos ya tiene avanzada la ampliación de su contrato y sus sueldos; con Bono ya ha empezado a hablar...

A algunos de ellos les ha puesto cláusulas altas y a otros mantenido las que tenían, ya que, salvo excepciones, casi todos tienen cifras que están por encima de lo que el Sevilla consideraría un precio de mercado.

Pese a ello, alguien saldrá. Y difícilmente algún equipo pagará su cláusula, por lo que deberá negociar con el Sevilla. Eso sí, si alguno llega a pagarla será porque el club de Nervión ha hecho caja por encima de lo esperado.

Los nombres con los que se espera negociar son los lógicos y no hace falta repetirlos, porque el Sevilla Fútbol Club ya ha tenido ofertas por ellos. De cómo se sustituya es la clave para que el equipo siga creciendo o, como poco, se mantenga, pues estar otro año más en Champions League ya es hacer historia.

ESTADIO ha recopilado y/o actualizado el listado y éstas son las cláusulas que tienen actualmente los jugadores del Sevilla FC.