Las notas del Sevilla contra el Real Madrid

Así jugaron, uno a uno, los futbolistas de Julen Lopetegui en la derrota ante el líder de LaLiga, en el duelo estrella de la jornada 32 disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El duelo estrella de la jornada 32 en LaLiga dejó dos partes totalmente diferentes en el Sánchez-Pizjuán, con un Sevilla FC apabullante en la primera mitad y un Real Madrid dolido en su orgullo que le hizo recular, remontó un 2-0 y venció un choque en el que no faltó la dosis de polémica habitual. La derrota, tras la victoria del Atlético, el empate de Betis y Real Sociedad y a la espera de lo que haga el Barça este lunes en Cádiz, mengua el colchón en zona Champions a sólo tres puntos sobre su eterno rival y de cinco con respecto a los vascos.

Julen Lopetegui tuvo un mundo -largos nueve días- para descansar, masticar y rumiar un partido que se presentaba como un reto para él, pues no había ganado aún al equipo por el que dejó la selección española, en un fichaje que le costó un Mundial y por lo que recibió como premio un despido en la jornada 11 que se empezó a gestar en un 3-0 en un Sánchez-Pizjuán en plena ebullición, como este domingo de 'resurrection interruptus'. Tenía claro el plan. Además de poder dar descanso, recuperó por fin efectivos. Prácticamente, sólo queda en la enfermería Fernando, pues Suso está a punto de volver, Delaney entró en la lista y Acuña incluso fue titular.

En la primera mitad volvió el Sevilla FC. Resucitó ese equipo rocoso que sí sabía qué hacer con la pelota, para atacar y para defender con ella. Muy alejado que aquel que se aferraba a pasarse el esférico en horizontal buscando disimular su cansancio y el hándicap de jugar con varios futbolistas ignorando dolores. Regresó el orden impenetrable y la agresividad en todos sus gestos: ahogaba con una presión muy alta, agitaba la coctelera con intensidad de antaño para volver a llegar siempre primero a los duelos, ir a la ayuda o bascular, manejaba los ritmos del partido, dominaba con una rápida y fluida circulación de lado a lado... y redondeaba esta gran puesta en escena con dos goles muy tempraneros.

Pero es imposible no sufrir ante el Madrid, que pese a pasarlo muy mal, volvió a resurgir de sus cenizas como ante PSG y Chelsea. Salió en la reanudación sin el indultado Camavinga y con más brío, dispuesto a morder un poco más, forzar imprecisiones en el Sevilla FC y aprovecharlas por medio de Benzema (se topó con Bono varias veces antes de hacer el 2-3 en el alarguie), Rodrygo (autor del 2-1) y Nacho (2-2). Y eso que el VAR, sorprendentemente, no barrió del lado previsible en el polémico gol anulado a Vinícius aún con 2-1.

En honor a la verdad, si hay una imagen que se vea más mano que hombro, la televisión no la mostró en directo. Se hablará de ella y probablemente también de una de Diego Carlos con 0-0 (involuntaria, casi idéntica a uno del curso pasado aunque pitable visto lo visto en otros campos), aunque mucho menos que si Nacho y Benzeman no hubiesen consumado una remontada que obliga a Lopetegui a volver a reválida para intentar aprobar en una asignatura que se le resiste. Ni con 2-0 a su favor...

Así jugaron, uno a uno, los futbolistas del Sevilla FC en la victoria contra el Real Madrid:

- BONO: 6

Tuvo un sobresalto en un lío con Diego Carlos cuando intentaba embolsar una pelota llovida tras un córner. Eso y un disparo centrado de Benzema fue el único peligro de la primera mitad, aunque también le paró un mano a mano al francés anulado por fuera de juego y volvió a amargarle en la reanudación con una mano de acero. Sólo cedió ante Rodrygo en el 50' pero se rehizo con otro paradón a un misil lejano de Militao antes de encajar el segundo en un remate franco de Nacho en el que poco pudo hacer.

- JESÚS NAVAS: 6

Claro ganador del duelo con Vinícius, le secó por completo e incluso le obligó a perseguirle en sus clásicas subidas por el costado derecho. En una de ellas buscó el gol con un zurdazo que salió desviado y con Rafa Mir pidiéndola. Sólo se le puede achacar esta acción y dejar pasar (por miedo a cometer penalti) el centro que acabó en el polémico gol anulado al brasileño.

- KOUNDÉ: 6

Muy concentrado, solvente al cruce y aseado en la salida desde atrás, intentó adentrarse en campo rival casi como un mediocentro más en la mejor fase del Sevilla, pero acabó anclado dentro de su área intentando achicar agua en plena ofensiva del líder.

- DIEGO CARLOS: 4

No se entendió con Bono en un salto, quería despejar, le quitó a su portero el balón y éste le dio en el brazo. Con la histeria que genera los cambiantes criterios del VAR, se temió lo peor. Correcto, sin apenas máculas reseñables pero mucho menos dominante de lo que acostumbra.

- MARCOS ACUÑA: 6

Las pruebas aconsejaban al menos una o dos semanas más de reposo, pero con una ha sido suficiente para que el Huevo no faltase a una gran cita. Se mostró muy vivo en los duelos y se proyectó en ataque con frecuencia fijando atrás a Valverde y dejando al Madrid sin salida por ese carril. Suplido a la hora de partido, como estaba pactado.

- RAKITIC: 5

Abrió el marcador con un lanzamiento de falta deficiente que el agujero de la barrera hizo bueno y comenzó entonado, preciso y ágil en la distribución e incluso atreviéndose a romper líneas en conducción, pero fue acusando el esfuerzo y sufrió cuando el Sevilla FC tuvo que recurrir a una defensa en bloque bajo. Se hundía y le costaba más encontrar salida limpia.

- JOAN JORDÁN: 6

Gudelj salió a ayudar a Rakitic y el catalán se adelantó unos metros, algo que agradeció el equipo, ya que se movió con total omnipresencia y se mostró muy acertado en la entrega, encontrando con facilidad el jugador libre y escapando de la presión mejor que Óliver (sustituto del Papu). Sin embargo, acabó quedándose muy solo y no fue capaz de aguantar la posesión.

- LAMELA: 6

Una de las sorpresas del once, dejó a Ocampos en el banquillo es un justo premio a su frescura y descaro en los minutos que ha ido teniendo tras su larga lesión. Pasaban los minutos sin verle conducir por dentro y encarar, pero acompañó una acción en la banda contraria para cazar un balón suelto y convertirlo en el 2-0.

- PAPU GÓMEZ: 7

Con balón bajaba a línea de creación y luego se movía de manera indetectable, pero sin ella era el jugador más adelantado liderando la presión por delante incluso de Martial muchas veces. El otro día tenía prescrito un máximo de 25 minutos, esta vez fue sustituido en el descanso también por precaución médica, pero su equipo le echó muchísimo de menos en la segunda mitad.

- TECATITO CORONA: 6

En la banda izquierda, con la clara misión de buscarle las cosquillas al reconvertido Lucas Vázquez, le dejaba el carril vertical a Acuña y tiraba verticales, en una de ellas se fue de su par y forzó una salida desesperada de Courtois que Lamela mandó a la cazuela. Sacrificado en plena reacción del Madrid para arropar al equipo.

- MARTIAL: 5

Arrancó con ganas, lanzándose a por un centro del Papu que no alcanzó por centímetros y con un derechazo a la media vuelta desde la frontal que se perdió cerca del poste. Quedó dolorido en la parte posterior del muslo y pidió el cambio poco antes del descanso tras una falta por detrás de Camavinga que debió ser la segunda para el madridista. Para colmo, de manera insólita el amonestado fue él, por mostrar su frustración por su lesión... ¡lanzando un bote de agua al césped!

- JULEN LOPETEGUI: 4

Sacó el látigo para fustigar con gritos y aspavientos al jugador que se permitía el lujo de respirar dos segundos, llegaba tarde a una presión o no acompañaba el esfuerzo del compañero con un desmarque. Era el único rival español al que no ha ganado como técnico del Sevilla FC y, además, la victoria fue imprimida con su claro sello. Ése que ya muchos habían olvidado después de unos meses muy irregulares en los que, por mucho que pesen la larga lista de atenuantes, hay que decir que su equipo estaba muy por debajo de las expectivas. El Sevilla FC volvía a ser el Sevilla FC, pero eso también implica saber sufrir y ahí no cumplió. En la segunda mitad fue obligado a pertrecharse para conservar la renta, pero no lo consiguió. Perdió el balón y no supo defender sin él.

- RAFA MIR: 4

Martial parece que juega por decreto y -con el alto precio de la para nada deseable lesión de un compañero- el destino le devolvió en el 41' esa titularidad que, por meritocracia, merece el murciano. Le costó ponerse de gol y desaprovechó un caramelo de centro por parte de Óliver. Sólo en la frontal del área pequeña, se elevó en exceso y cabeceó alto. Peleó mucho con Militao, pero no volvió a tener ninguna otra.

- ÓLIVER TORRES: 4

No le resultó sencillo entrar en el partido. Suplió al Papu y no fue capaz de igualar las prestaciones del argentino en la primera mitad, pues el mapa del partido había cambiado por completo. Mejoró cuando dejó por dentro a Jordán y cayó a la banda izquierda, pero un buen centro no aprovechado por Mir fue su mejor aportación.

- GUDELJ: 4

Salió para ayudar a recuperar el orden entre líneas en un equipo que perdía metros de manera alarmante, pero no pudo hacer más que meterse en su área para intentar repeler ataques con más voluntad que efectividad.

- AUGUSTINSSON: 4

Casi inédito rendimiento en el que no brilló por saber parar la hiperactividad de un Rodrygo que salió motivadísimo, ni ayudar al Sevilla FC aportando profundidad las pocas veces que tuvo el balón en la segunda parte.

- OCAMPOS: 4

No era fácil salir como quinto y último cambio en un equipo que había perdido la fuerza y se defendía como podía. Si su cometido era intentar salir al contragolpe no lo consiguió.