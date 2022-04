Sevilla FC - Real Madrid en directo: crónica, goles, resultado y minuto a minuto

Con novedades en la convocatoria y espoleados por el triunfo ante el Granada y el empate de los dos equipos que hay inmediatamente fuera de la zona de Champions, el Sevilla FC afronta su duelo ante el Madrid con la seguridad que, de ganar, habrá dado un paso de gigante hacia su objetivo de volver a jugar la Liga de Campeones.

Un triunfo situaría el Betis, ahora quinto, a seis puntos más el 'average', con seis partidos por delante en el campeonato. Una ventaja importante que empezaría a ser decisiva. Y también daría al equipo de Lopetegui la oportunidad de volver a situarse segundo, aunque el Barça aún tendría pendiente su encuentro ante el Cádiz de mañana.

El Madrid, por su parte, no se está mostrando muy firme en los últimos partidos, que los está sacando con dificultad, pero está muy seguro atrás y no pierde. Y eso hace que sus rivales tengan cada vez menos esperanzas de remontada. De hecho, casi todas las miradas del Barça están puestas en este partido, en el que si no pierde el Madrid casi darían por perdido el campeonato.

Aquí te contaremos el devenir de este encuentro minutos a minuto y los instantes previos al mismo.