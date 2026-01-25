Todos los resultados del Open de Australia 2026 el 25 de enero: Alcaraz y Sabalenka pasan sin sorpresas, Zverev avanza y un imparable De Miñaur

El Open de Australia ha vivido este domingo el inicio de los octavos de final, con las victorias de Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka como grandes momentos del día, además de la victoria de Zverer y De Miñaur que lo dan todo

La jornada dominical de octavos de final se ha cerrado cumpliendo con el guion previsto por los analistas. La nota discordante -y la única sorpresa del día- llegó fuera de las pistas con el abandono prematuro de Jakub Mensik. Los número 1 han triunfado, Carlos Alcaraz se hizo con la victoria en un partido de categoría ante Tommy Paul en un duelo en el que el murciano ha mostrado su mejor faceta, pisando con firmeza el camino hacia el título. En el cuadro femenino, la bielorrusa no dio opción a la sorpresa. Sabalenka dominó de principio a fin su encuentro ante Mboko, resolviendo el trámite con solvencia y sin mostrar fisuras en su potente juego de fondo.

Zverev avanzó tras ganar en tres sets y pocos minutos más allá de las dos horas al argentino Cerúdolo. Aunque hubo en esta jornada dos partidos aún más cortos, en una hora cuarenta Tien derrotó Medvedev mientras que el próximo rival de Alcaraz, Alex de Miñaur ganó sin despeinarse en poco más de hora y media al kazajo Bublik. Se cierra el día con la victoria de Svitolina ante la rusa Mirra Andreeva, a la que no le dejó apenas respirar.

El duelo que iba a tener lugar mañana entre Djokovic y Mensik finalmente no podrá ser debido a un problema médico del checo. El que se convirtió en el primer adolescente en la historia en vencer a Novak en sets corridos en un partido completo a nivel ATP arrebató en su momento el Miami Open al serbio en el curso pasado, con un nivel aplastante que pudo con el 10 veces campeón del Open de Australia. Un duelo generacional que tienen que dejar para otro momento.

Vista puesta también mañana en Jannik Sinner, que sigue defendiendo el título, esta vez ante Luciano Darderi en un derbi italiano muy esperado en la sesión nocturna de la Margaret Court Arena, con Sinner como gran favorito para revalidar su título. Del enfrentamiento entre Lorenzo Musetti y Taylor Fritz saldrá el rival de Djokovic en los cuartos de final.

Resultados Open de Australia domingo 25 de enero

Rod Laver Arena

Margaret Court Arena

Coco Gauff - Karolína Muchová: 6-1, 6-6, 6-3

6-1, 6-6, 6-3 Daniil Medvédev - Learner Tien: 4-6, 0-6, 3-6

Melbourne Arena