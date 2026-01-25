Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del lunes 26 de enero | Sinner quiere ser tricampeón y Swiatek busca el Career Grand Slam

Con los octavos de final en marcha, el cuadro se estrecha y las estrellas buscan su pase a cuarto con los dos segundos del mundo como protagonistas del día 9 del Open de Australia 2026: Jannik Sinner e Iga Swiatek

Los números 2 del mundo lucharán el lunes para avanzar a los octavos de final del Open de Australia 2026. Para alivio del italiano tras el susto del pasado sábado, tanto Sinner como Swiatek jugarán en la sesión nocturna del día 9 por la conquista del título en las Antípodas.

En el Rod Laver Arena Madison Keys, se enfrentará a Jessica Pegurla, abriendo la sesión diurna. Un duelo fratricida entre estadounidenses en el que la actual campeona del torneo australiano se medirá a una de las jugadoras más sólidas del torneo. Justamente después llegará el encuentro de Lorenzo Musetti contra Taylor Fritz, viéndose las caras el talento y revés a una mano del italiano contra el servicio demoledor del norteamericano. En la sesión nocturna, Madisson Inglis llega en su mejor momento para intentar derrotar a Swiatek, la reina de la eficiencia. A continuación, Ben Shelton y Casper Rudd juega en horario estelar en un duelo que podría irse perfectamente a los 5 sets.

En el Margaret Court Arena, la jornada arranca con las parejas masculinas seguidas del cuadro femenino de dobles, justo antes de que el foco se centre en los solistas. En el primer encuentro, Elena Rybakina se enfrenta a Elise Mertens, una rival muy peligrosa si le pilla las vueltas a la kazaja. El segundo partido en horario nocturno será el derbi italiano en el que Luciano Darderi se enfrentará a Jannik Sinner. El actual número 2 del mundo se llevó un susto en el anterior partido debido a las altas temperaturas, por lo que este encuentro seguro que es climatológicamente más agradable que el anterior.

La jornada finaliza en el John Cain Arena con el cuadro femenino de dobles y seguido del duelo entre Xinyu Wang y Amanda Anisimova, uno de los choques que más intriga genera de los octavos de final ya que mientras la estadounidense llega siendo al número 4, la china no tiene miedo a los grandes nombres y podría ser una de las sorpresas de este torneo.

Horario día 9 Open de Australia - Octavos de final

Aquí puedes consultar los horarios de los octavos de final del Open de Australia 2026. Cabe recordad que en Melbourne son 10 horas más que en España, por lo que los partidos se disputarán en la madrugada del lunes 26 de enero, según los horarios peninsulares.

Rod Laver Arena

01:30 - Jessica Pegula-Madison Keys

No antes de las 03:30 - Lorenzo Musetti-Taylor Fritz

09:00 - Maddison Inglis-Iga Swiatek

A continuación - Ben Shelton-Casper Ruud

Margaret Court Arena

01:30 - Dobles ATP

A continuación - Dobles WTA

No antes de las 06:00 - Elena Rybakina-Elise Mertens

No antes de las 08:00 - Luciano Darderi-Jannik Sinner

John Cain Arena

01:00 - Dobles WTA

No antes de las 03:30 - Xinyu Wang-Amanda Anisimova