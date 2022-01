Otro fichaje para el Unicaja: llega el combo Matt Mooney

El Unicaja, en una crisis deportiva como no se le recuerda, ha intentado reaccionar realizando fichajes. Si la semana pasada firmó al pívot Dejan Kravic, ahora ha cerrado la contratación del base escolta americano Matt Mooney. Será el sustituto de Norris Cole, con quien el club está negociando la rescisión de su vinculación.

Matt Mooney, una vez superado el necesario reconocimiento médico, se ha incorporado de inmediato a los entrenamientos. Formado baloncestísticamente en la US Air Froce Academy (1 año) y en las universidades de South Dakota (2 años) y Texas Tech (1 año una vez graduado), completó un promedio de 14.1 puntos, 3.4 rebotes, 2.6 asistencias y 1.7 robos en sus 4 temporadas en la NCAA.



En sus dos años en South Dakota fue incluido en el mejor quinteto de la Summit League (división I de la NCAA), igual que en su último año en Texas, cuando con su aportación la universidad se calificó para la Final Four de esta división por primera vez en su historia.



Una vez terminado su ciclo universitario, ha jugado en la G-League norteamericana, en diversos equipos (Memphis Hustle, Canton Charge, Raptors 905 y Capitanes de Ciudad de México) que alternó con presencias puntuales en conjuntos de la NBA como Cleveland Cavaliers o New York Nicks.



