Corinna, esposa de Michael Schumacher: "Michael me sigue demostrando lo fuerte que es cada día"

La mujer del piloto alemán de Fórmula 1 habla de su relación y de su vida tras el accidente de esquí en el nuevo documental que se estrena en Netflix

La figura de Michael Schumacher vuelve a estar de actualidad por el documental sobre su vida que estrena este mes de octubre Netflix. El alemán es uno de los grandes nombres de la historia de la Fórmula 1. Ganó siete Mundiales, los dos primeros con Benetton (1994 y 1995) y los cinco siguientes consecutivamente con Ferrari entre 2000 y 2004.

Schumacher no fue únicamente un piloto extraordinariamente rápido. "Su capacidad de trabajo, preparación física, conocimiento técnico y relación con los ingenieros" son algunas de las características que destaca la propia Fórmula 1 sobre el piloto alemán.

Pero el 29 de diciembre de 2013, apenas un año después de retirarse definitivamente de la Fórmula 1, Schumacher sufrió un grave accidente mientras esquiaba en Méribel, en los Alpes franceses. En el documental, su mujer Corinna explica aspectos íntimos de su historia de amor y de la vida que compartieron antes de aquel fatídico accidente.

La madre de Corinna, en contra de la relación con Schumacher

Michael Schumacher y Corinna se casaron en 1995 tras varios años juntos, siendo pronto padre de dos hijos, Gina-Maria y Mick. Pero el comienzo de la relación no fue visto con buenos ojos por la madre de Corinna, tal y como ahora se conoce en el documental.

"Mi madre estaba completamente en contra. Michael siempre estaba en la pista de karts y siempre estaba apartando a los demás. Decía: 'Mira Schumacher! Tienen una pista de karts en casa, echan a cualquiera que haga algo mal y ahora él también echa a gente'", asegura Corinna, que se emociona durante la grabación del documental en multitud de ocasiones. "Cuando estás con alguien que esperas ver todos los días, es maravilloso", afirma.

La esposa del piloto ya había hablado en el pasado del accidente de esquí que le provocó graves lesiones cerebrales y por el que permaneció varios meses en coma. Posteriormente, fue trasladado a su domicilio para continuar con su recuperación y rehabilitación. Desde entonces, la familia ha protegido celosamente su intimidad. "Michael está aquí. Diferente, pero está aquí, y eso nos da fuerza. Me sigue demostrando lo fuerte que es cada día", aseguró Corinna en 2021 en otro documental.

Corinna y un equipo de profesionales atienden al piloto las 24 horas del día en su mansión suiza de Gland, en una recuperación de la que no se sabe absolutamente nada. Solo hace unos años, fuentes del entorno de la familia revelaron al Daily Mail que Michael Schumacher se movía en silla de ruedas por la casa y que "la sensación es que entiende algunas de las cosas que pasan todas cerca".

"Fue simplemente mala suerte. Toda la mala suerte que una persona puede tener en la vida ", dice Corinna sobre lo ocurrido en el documental de Netflix.