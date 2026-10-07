'Dardo' a Susana Díaz por su comparación entre el PSOE y el Betis: "Hay que dejar de comportarse como 'hooligans' de los partidos"

La actual senadora en las Cortes y ex presidenta de la Junta de Andalucía avisa de que, pese a sus diferencias con Pedro Sánchez, va a votar al PSOE "al margen de quién encabece la candidatura", igual que es bética y quiere que gane su equipo aunque le guste "una decisión de Pellegrini"

La comparación que realizaba hace unos días Susana Díaz en el programa de A3Media 'Espejo Público' sobre sus preferencias deportivas y políticas sigue dando que hablar. La actual senadora en las Cortes Generales por designación del Parlamento de Andalucía no olvida sus diferencias con Pedro Sánchez, que le apartó de la dirección general del Partido Socialista Obrero Español en su día, aunque tiene claro que sus ideales están por encima de las personas. Y lo explicaba con un símil deportivo que incluía su amor confeso por los colores verdiblancos, a los que ha hecho alusión en múltiples ocasiones.

"Yo voy a votar al PSOE porque soy del PSOE. De hecho, lo haré al margen de quién encabece la candidatura. Esto es igual (que el hecho de) que soy del Real Betis y, aunque no me guste una decisión que tome Manuel Pellegrini, quiero que gane el Real Betis. Pues igual: yo quiero que gane (el Partido Socialista) al margen de quién en cada momento esté al frente de la organización", sentenciaba la otrora presidenta de la Junta de Andalucía, que compagina su labor política con la de contertulia en algunos programas de televisión, en los que ha analizado, claro está, el reciente adelanto electoral auspiciado por el presidente del Gobierno.

"Entendí que sólo tras su destrucción España sería soberana y su clase trabajadora, dignificada"

Al paso de estas curiosas declaraciones de Susana Díaz salía la abogada penalista Paula Fraga, habitual participante también en tertulias políticas y columnista de 'El Español'. La gallega, que ejerce de analista y divulgadora, utilizaba su cuenta personal en la red social 'X' (antes conocida como Twitter) para valorar a la senadora socialista, afeándole la comparación con el Real Betis de su afiliación al PSOE y su opinión acerca de ir a las urnas mirando solamente el nombre del partido político que encabeza cada membrete, no los que vienen abajo como candidatos a ocupar luego los cargos si son elegidos.

"Yo voté al PSOE hace años. Hasta que entendí que sólo tras su destrucción España sería soberana y su clase trabajadora, dignificada. El problema son los millones de personas que, como Susana, por interés personal, sectarismo aniquilador del pensamiento crítico o miedo inoculado al fascismo o al comunismo inexistentes, siguen confiando en unos partidos que nos han vendido y en el sistema que los sostiene. Dejar de comportarse como 'hooligans' de los partidos y entender que este sistema debe ser transformado para que, de veras, sirva a los ciudadanos es el cambio sociológico y político que precisa España. Mientras tanto, teatro parlamentario con los mismos nefastos resultados para sus gobernados", expresaba la politóloga.