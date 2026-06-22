La dura confesión de Nico Williams, estrella de la selección española: "Me di cuenta de lo que podría haber sido mi vida si no hubiese nacido aquí"

El delantero de España y principal estrella para este Mundial 2026 repasa la difícil situación que vivieron sus padres al salir de África para buscar una vida mejor, queriendo dar conciencia sobre la importancia de la diversidad de la Selección Española

Nico Williams se ha convertido en uno de los nombres de referencia de la Selección Española, siendo uno de los grandes recursos en el ataque para pelear por títulos. En el Mundial 2026, el jugador del Athletic Club de Bilbao aún no ha podido estrenarse de cara a puerta ya que no suma muchos minutos al haber llegado tocado a la concentración. Sin embargo, se espera que sea un jugador diferencial en este prestigioso torneo por países.

Pero además de su faceta como futbolista, el delantero de 23 años se ha abierto en canal para sacar a la luz sus declaraciones más íntimas y explicar el calvario que sufrió su familia, que llegaron como inmigrantes a España y gracias a ello ahora puede tener una vida digna y haberse convertido en una de las referencias del fútbol español.

La confesión más íntima de Nico Williams tras viajar a África

Antes de convertirse en noticia por su buen juego con España, a la espera de jugar más minutos en el Mundial 2026, ha querido hacer una reflexión sobre lo difícil que habría sido su vida si sus padres no se hubieran atrevido a emigrar y buscar una nueva vida en Europa, rompiendo una lanza a favor de la diversidad dentro de la Selección Española y el general el país.

"Estuve en África este verano y vi lo que realmente es aquello, me di cuenta de lo que podría haber sido mi vida si no hubiese nacido aquí, si mis padres no hubiesen arriesgado la suya caminando días y días por el desierto, sufriendo, doloridos... Los dos tienen los pies quemado" ha confesado el extremo izquierdo en una entrevista con 'Esquire', mostrando su parte más personal.

"Al final mis padres son unos inmigrantes más. Ellos tenían el sueño de venir a Europa, de que sus hijos pudieran disfrutar de una vida mejor" añade el jugador, reconociendo que siempre estará agradecido por la valentía de sus padres.

Nico Williams agradece la valentía de sus padres como inmigrantes en España

Este viaje a África sirvió para que Nico pudiera comprobar como habría sido de difícil su vida si sus padres no hubieran decidido hacer un enorme sacrificio al salir de Ghana, recorriendo el desierto del Sáhara a pie. "Hace unos años fuimos a Dubái de viaje familiar, e hicimos una excursión que consistía en ir en moto por el desierto. Era algo que en principio tendría que ser divertido, pero a mi madre, al pisar la arena, le vino el recuerdo de aquello y se puso a llorar, lo pasó muy mal" explica el pequeño de los hermanos Williams.

Además, lanza un mensaje de solidaridad con los inmigrantes, tal y como son sus padres. "Mis padres para mí son héroes, como muchos inmigrantes han venido aquí a trabajar, no a quitarle nada a nadie, sino a ser uno más y a integrarse", justifica Nico Williams, añadiendo que "es bueno que concienciemos sobre eso, que la gente que viene, en su mayoría, llega aquí con ánimo de aprender y de ser mejor persona", poniendo su caso personal como ejemplo.

Nico Williams se sincera sobre las dificultades de su familia antes de ser protagonista con España en el Mundial 2026

A pesar de estas duras declaraciones, ahora Nico Williams quiere dar de qué hablar por su actuación con la Selección Española, a la espera de su irrupción en este Mundial 2026, en el que todavía no tiene muchos minutos debido a que aún está recuperándose plenamente de su lesión. Sin embargo, Luis de la Fuente confía en el extremo como uno de los jugadores más diferenciales de España, a la espera de demostrar su nivel en los próximos partidos, y con 'la Roja' prácticamente clasificada para los dieciseisavos de final.