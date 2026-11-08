Así queda la clasificación de la ACB tras las victorias de Real Madrid y Barcelona y la derota de Unicaja en la jornada 7

Este domingo se disputaron en la ACB un total de seis encuentros. Barcelona ante Breogán, San Pablo Burgos ante Valencia Basket, La Laguna Tenerife ante Joventut, Basket Zaragoza ante Unicaja, Leyma Coruña ante Morabanc Andorra, Real Madrid ante UCAM Murcia

Domingo cargado de baloncesto en la ACB. Un total de seis encuentros se disputaron en la séptima jornada de la ACB donde se enfrentaron: Barcelona ante Breogán, San Pablo Burgos ante Valencia Basket, La Laguna Tenerife ante Joventut, Basket Zaragoza ante Unicaja, Leyma Coruña ante Morabanc Andorra, Real Madrid ante UCAM Murcia

Barcelona 99-91 Breogán

El Barça tuvo que sudar para sumar su séptima victoria consecutiva entre todas las competiciones, tras imponerse este domingo en el Palau Blaugrana a un combativo Río Breogán (99-91) en un encuentro muy exigente que no se decidió hasta los últimos minutos, cuando Darío Brizuela y Joel Parra asumieron el protagonismo para inclinar la balanza del lado azulgrana.

San Pablo Burgos 93-101 Valencia Basket

El Valencia Basket ha protagonizado este domingo una gran remontada en el Coliseum para llevarse la victoria ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos (93-100), después de levantar una desventaja de 14 puntos al descanso (52-38).

La Laguna Tenerife 80-74 Joventut

La Laguna Tenerife selló este domingo su quinto triunfo de la temporada en la Liga Endesa ante el Asisa Joventut, al que no le bastó con la gran actuación del base argentino Nico Laprovittola, que logró 23 puntos y 27 de valoración. La igualdad fue la característica principal de un duelo marcado por la calidad de Laprovittola y Marcelinho Huertas, con Shermadini y Hunter como protagonistas secundarios.

Basket Zaragoza 96-91 Unicaja

El Casademont Zaragoza venció al Unicaja Málaga este domingo por 96-91 gracias al idilio que vive Nico Brussino con el triple y da otro paso firme en un arranque liguero, el segundo mejor de su historia en la Liga Endesa, que alimenta la ilusión de la marea roja con cinco victorias en siete jornadas.

Leyma Coruña 103-100 Morabanc Andorra

Un triple sobre la bocina del brasileño Caio Pacheco, después de que él mismo recogiese un rebote ofensivo en la pintura tras el fallo de Paul Jorgensen, le dio la victoria al Leyma Básquet Coruña sobre el Morabanc Andorra (103-100).

Real Madrid 90-71 UCAM Murcia

El Real Madrid derrotó al UCAM Murcia, por 90-71, este domingo en el Movistar Arena en la séptima jornada de la Liga Endesa y continúa invicto su andadura en la competición. La baja a última hora de Chuma Okeke llevó al técnico Pedro Martínez a alistar al joven Pablo Mera, integrante del equipo júnior y de 16 años, para completar su convocatoria. A falta de 1:22 minutos, hizo su debut oficial con la camiseta blanca y encestó un triple.

Clasificación actualizada de la Liga ACB

El Real Madrid sigue comandando la tabla de la ACB y es que en esta jornada siete del baloncesto en España, los seis primero clasificados sumaron victorias. En puestos de descenso, el Manresa, a pesar de estrenar su casillero de victorias ante el Obradoiro este pasado sábado, sigue en el farolillo rojo. El Força Lleida solo ha ganado un encuentro en lo que va de campaña.