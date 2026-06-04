Barça - UCAM Murcia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de playoff de la Liga ACB 2025-2026

Los chicos de Xavi Pascual se han levantado con fuerza para vencer en tierras murcianas de paliza y abrir la puerta a cerrar su pase a semifinales ante su público en el Palau Blaugrana

Como la noche y el día. Si el Barça parecía moribundo tras su derrota ante el Valencia Basket, ahora se planta este jueves 4 de junio en el segundo partido de cuartos de final ante el UCAM Murcia con la moral por las nubes, ya que pasó por encima de su rival en el primer choque por 68-91.

En ese partido inaugural del playoff el cuadro entrenado por Xavi Pascual se escapó en el segundo cuarto y dominó el marcador de ahí en adelante con rentas de dobles dígitos, merced a su acierto ofensivo: 53% en tiros de dos y 55% en triples, frente al 41% y 21%, respectivamente, del conjunto dirigido por Sito Alonso.

Fue una enorme reacción del cuadro catalán, una que el base Tomas Satoransky celebra sin caer en lanzar las campanas al vuelo, ya que sabe que si bajan algo la intensidad el resultado será bien distinto.

"Necesitamos jugar en equipo, con la misma intensidad y mentalidad que en el primer partido de la serie. Tenemos que estar preparados para cualquier guion. Tácticamente ellos están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque. Hay que estar preparados para que estén más enchufados. Son un equipo anotador y sus principales jugadores no tuvieron el mejor día", comenta el internacional checo.

Los de Sito Alonso, a revertir la situación

Por su parte, el UCAM Murcia necesitará mejorar el acierto en el tiro, especialmente de figuras como el escolta David DeJulius, que se quedó en 8 puntos cuando su promedio en la Liga es de 17, y el pívot Davontae Cacok, que superó los 20 puntos en los dos duelos de la fase regular frente al Barça y en esta ocasión solo sumó 9.

El conjunto entrenado por Sito Alonso, vencedor en 14 de las 17 jornadas de la segunda vuelta del campeonato, se presentará en el Palau Blaugrana con la baja ya conocida de Dylan Ennis, mientras que Pascual tendrá a la plantilla al completo a su disposición.

A qué hora es el Barça - UCAM Murcia del playoff de la Liga ACB

El partido de la Liga ACB 2025-2026 entre el Barça y el UCAM Murcia, perteneciente al primer partido de la serie de playoff de la máxima competición del baloncesto nacional, se va a disputar este jueves 4 de junio a partir de las 19:00 horas en el Palau Blaugrana.

Dónde ver en TV y online el Barça - UCAM Murcia del playoff de la Liga ACB

Este partido entre el Barça y el UCAM Murcia se podrá ver a través de DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos de la Liga ACB en España los tiene esta plataforma. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales.

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