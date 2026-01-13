Fabien Causeur dice adiós y el Real Madrid lo despide a lo grande

El jugador francés ha decidido pone el punto final a su carrera después de no encontrar ningún club de Euroliga en los últimos meses

Fabien Causeur se fue hace año y medio del Real Madrid buscando protagonismo y sentirse importante. Y cuajó en el Olimpia Milán una de sus mejores temporadas de los últimos años. Una lesión hizo que, en la reestructuración que estaba haciendo el equipo milanés en verano, éste decidiera prescindir de sus servicios.

Tras el buen rendimiento que ofreció, esperaba una buena oferta este verano. Su objetivo era seguir compitiendo en Euroliga. Pero las semanas pasaron y los equipos fueron cerrándose. No quiso bajar de nivel y siguió esperando. Sin embargo, finalmente ha decidido dejar de esperar y este martes anunciaba su retirada del baloncesto.

Lo hacía con un comunicado publicado en X en el que se acordaba de todos los que le han apoyado durante estos años y los que le permitieron llegar a dedicarse a lo que más le gustaba.

Comunicado de despedida de Fabien Causeur

"Después de 20 años en la cancha, ha llegado el momento de terminar un capítulo increíble de mi vida. El baloncesto me lo ha dado todo: emociones en cada partido jugado, compañeros que me han enseñado, entrenadores que me han empujado a ser mejor en cada entrenamiento y recuerdos grabados para siempre.

Me gustaría agradecer a todas las personas que se han cruzado en mi camino y reservar unas palabras para aquellos que, para mí, han ocupado un lugar especial durante todos estos años. Mamá y Papá, gracias por darme el gusto por este increíble deporte y por inculcarme valores que he tratado de mantener hasta el día de hoy. Mis hermanas Nolwenn y Laurie, así como mis mejores amigos Rudy, Yannick, Vince, Romain y, más tarde, Daniel. Gracias por apoyarme todos estos años a pesar de la distancia. A mis agentes, Nicolas y Stefano, formamos un gran equipo durante dos décadas. Gracias por su paciencia y sus valiosos consejos.

Lucía, termino contigo porque has sido y sigues siendo la persona más importante de mi vida y mi carrera. Gracias, ante todo, por la maravillosa familia que hemos formado con Valentina y Liam. Gracias por sacrificar tu tiempo y tu carrera para permitirme brillar y convertirme en quien soy hoy. Has sido mi pilar durante todos estos años y te estaré eternamente agradecido.

También me gustaría agradecer a todos los entrenadores que he conocido, a los fisioterapeutas y nutricionistas que me han ayudado a prolongar mi carrera; al personal de los distintos clubes que han hecho agradable mi día a día y, por supuesto, a los aficionados que me han apoyado durante todos estos años. Sin duda lo que más voy a extrañar será el apoyo de los fans. Me voy del campo en paz, lleno de gratitud. Comienza una nueva aventura... gracias por ser parte de la mía".

Causeur se planteó regresar al Real Madrid en verano

El nombre de Causeur, curiosamente, estuvo sobre la mesa del Real Madrid este verano, cuando estaba buscando un jugador para completar su rotación exterior, algo que aún no ha hecho. Sin embargo, el propio jugador reconocía que su despedida había sido perfecta y no quería que hubiera algo que pudiera salir mal.

"Es algo que hablé con mi mujer al principio del verano, pero creo que es una historia muy bonita que terminó ya -volver al Real Madrid-. A veces es muy difícil ganarse el corazón de una afición tan exigente como la del Madrid y es muy fácil perder ese respeto. Creo que la gente me tendría el mismo cariño aunque jugase un último año y no estuviese al nivel, pero no quiero que nadie me regale nada. Mi historia con el Madrid fue perfecta y mi sueño de siempre era retirarme en el Madrid, pero no pasó. Me fui siendo importante hasta el final. No quiero volver a abrir un libro que ya se ha cerrado. Obviamente mi corazón quiere volver a jugar con amigos como Sergi (Llull), Edy (Tavares) o Facu (Campazzo)... Ha sido raro jugar contra ellos y les he echado de menos, pero se ha terminado. Creo que no sería una buena idea", indicó este verano en una entrevista con EFE.

En ella, reconoció su amistad con Florentino y lo que a éste le sorprendió su salida. Eso y el cariño que le tenía la afición quedó demostrado a su regreso. Y ahora, el club blanco le ha dedicado una despedida como si aún fuera jugador suyo.

Comunicado de de Despedida del Real Madrid a Causeur

"Ante el anuncio de Fabien Causeur sobre su retirada como jugador de baloncesto profesional, el Real Madrid C. F. quiere expresar su gratitud, cariño y admiración a una de nuestras leyendas.

Causeur contribuyó de manera decisiva en los éxitos del equipo en una de las épocas más brillantes y recordadas de nuestra historia durante las siete temporadas y 486 partidos en los que defendió nuestra camiseta. En todo ese tiempo, ganó 14 títulos: 2 Copas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 6 Supercopas de España.

Causeur es el tercer extranjero que más partidos ha disputado en la historia de nuestro equipo. Su compromiso y su talento siempre permanecerán en la memoria y el corazón de todos los madridistas. El Real Madrid le desea todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida", publicaba este martes el club madridista.