Chus Mateo echa el freno con Aday Mara: "Son jugadores que aún tienen mucho recorrido para mejorar y destacar en la élite"

El entrenador de la selección española de baloncesto no escatima en elogios hacia el campeón de la NCAA, si bien asegura que él y otros jugadores aún están en plena formación y crecimiento

Chus Mateo no tiene miedo a contar con los jóvenes. Desde que se hizo con el cargo de seleccionador de España ha dejado claro que no solo todos tienen las puertas abiertas, sino que les sigue al detalle, ya compitan en España o tan lejos como Estados Unidos, siendo justo ese el caso de un Aday Mara que se acaba de proclamar campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines.

El zaragozano de 21 años, clave en su equipo, hace que el técnico de España defina el momento del baloncesto nacional como ilusionante, más teniendo que Mara se ha convertido en el primer español campeón del torneo universitario de EE.UU., además de ser incluido en el mejor quinteto de la Final Four. Ante tal eclosión, el preparador madrileño no puede más que brindar halagos a un joven jugador llamado a ser importante en el futuro de La Familia.

"En defensa ha hecho muchos progresos y cada vez tiene más solidez con el tapón, aprovechándose de su envergadura. Y a nivel ofensivo es un puntal para Michigan, tanto en el juego al poste como a la hora de generar juego", comenta antes de seguir destacando la progresión del pívot con el balón en sus manos.

"Además de ser un jugador muy importante jugando en el poste bajo, desde el poste alto es capaz de distribuir muy bien el balón y generar juego desde allí, con situaciones muy ventajosas en el 'pick and roll', mejorando en el uno contra uno o, incluso, con tiros de larga distancia cuando se ve con confianza", sentencia.

¿Cuándo le llegará la llamada a Aday Mara y otros jóvenes?

Aday Mara está en el presente bajo los focos, pero hay otros chicos que apuntan a ser seleccionables como Baba Miller, Mario Saint-Supéry o Álvaro Folgueiras, quien ha realizado un fantástico March Madness con los Iowa Hawkeyes. Chus Mateo, al frente de España desde septiembre de 2025, señala que si bien todos tendrán la posibilidad de demostrar su valía, entiende que aún deben dejar claro en la élite que están preparados para destacar.

"Son jugadores que aún tienen mucho recorrido para mejorar y destacar en la élite, pero les daremos una oportunidad a todos ellos cuando veamos que están preparados. Pero las expectativas son muy buenas", concluye Chus Mateo sobre los jóvenes valores de la cantera nacional en declaraciones difundidas por la Federación Española de Baloncesto