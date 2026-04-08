Los Celtics desatan la tempestad y los Lakers acaban hundidos

Los verdes están cerrando la temporada regular en su mejor estado físico y superando a duros rivales, mientras que los de oro y púrpura se ven zarandeados en un mar de dudas

La alegría va por barrios. Justo así se puede definir esta última noche en la NBA y, por supuesto, lo que han vivido en Boston y Los Ángeles. Así, mientras en los Celtics han desatado su propio tempestad de baloncesto con vistas al asalto al anillo, los Lakers se han hundido sin remedio a la vez que rezan todo lo que saben para que lo que parece una debacle termine quedándose en el mayor de los sustos. ¡Empezamos!

Si los Boston Celtics ya era un buen equipo antes del regreso de Jayson Tatum, ahora directamente dan miedo. Esta pasada madrugada han recibido a uno de los equipos más en forma de la competición como son los Charlotte Hornets y se han terminado imponiendo con autoridad (113-102) pese a tener que remontar tras una complicado primer cuarto.

Al igual que ocurre con otros enormes equipos como Oklahoma City Thunder, los chicos de Joe Mazzulla viven en ese olimpo de elegidos que tienen el poder de hacerlo cuando quieren. Exacto, la sensación es que en el momento que deciden apretar el acelerador pueden definir cualquier partido.

Con 35 puntos de un Jaylen Brown candidato al MVP y otros 23 de Jayson Tatum, Boston ha sumado la que es su undécima victoria en los últimos 13 encuentros, dejando casi definido su segundo lugar en la Conferencia Este y, lo que es más importante, subrayando su condición de contender para unos playoffs que vuelven a vislumbrarse apasionantes.

Los Lakers sacan bandera blanca

No les ha quedado otra. Si hace poco más de una semana iban viento en popa, ahora los Lakers son el gran damnificado del momento por las lesiones. Sin Luka Doncic ni Austin Reaves, y teniendo que encarar a los campeones Thunder, el resultado ha sido un naufragio que se mide por un sonrojante marcador de 87-123.

En California tienen claro que la temporada no depende tanto de estos últimos partidos, los cuales pueden llevarles a caer hasta el quinto puesto de la Conferencia Oeste, como de recuperar lo antes posible a los dos mencionados jugadores. Por ello, no sorprende que ante OKC diesen descanso a LeBron James para dar el partido por perdido desde el salto inicial. Saben de sobra que esa no era su batalla.

Resultados de la noche en la NBA

Chicago Bulls 129-98 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 124-104 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 90-96 Brooklyn Nets

Miami Heat 95-121 Toronto Raptors

Charlotte Hornets 102-113 Boston Celtics

Utah Jazz 137-156 New Orleans Pelicans

Houston Rockets 119-105 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 103-116 LA Clippers

Sacramento Kings 105-110 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 87-123 Oklahoma City Thunder