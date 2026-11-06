Así queda la clasificación de la Euroliga tras las victorias de Barcelona, Valencia y la derrota del Baskonia en la jornada 10

La jornada 10 de la Euroliga vivió este jueves un total de cinco encuentros en los que los españoles rozaron el pleno. Solo falló el Baskonia, que sumó una nueva derrota. Valencia y Barcelona vencieron

La Euroliga siguió este jueves su curso con la disputa de un total de cinco encuentros. Se enfrentaron Anadolu Efes y Paris, Fenerbahce y Baskonia, Hapoel Tel Aviv y Barcelona, Asvel Basket y Bayern, Olimpia Milano y Valencia Basket. El Barcelona se impuso en un ajustado duelo ante el Hapoel Tel Aviv y el Valencia Basket hizo lo propio en la cancha del Olimpia Milano. Sin embargo el pleno no llegó para los españoles debido a la derrota, una más, del Baskonia ante el Fenerbahce.

Hapoel Tel Aviv 90-93 Barcelona

Una canasta de Darío Brizuela, a cinco segundos del final, rubricó el triunfo del Barça a domicilio ante el Hapoel Tel Aviv (90-93), en un partido coral de los de Aleksander Sekulic, que se rehicieron de un mal inicio para firmar una victoria de calidad.

Brizuela (22 puntos, 19 valoración) fue determinante en la segunda parte, como también Justin Robinson (20 puntos). Los dos pequeños auparon a su equipo, que firmó el mejor partido del curso y su sexta victoria entre ACB y Euroliga, dominó el rebote ofensivo y fue determinante en defensa ante un rival con dos de los grandes cañoneros de la Euroliga: Bryant (25 puntos) y Micic (24).

Fenerbahce 84-65 Baskonia

El Fenerbahce no tuvo piedad este jueves y superó con comodidad a un mermado Kosner Baskonia, 84-65, que solo aguantó cinco minutos ante un equipo candidato a todo que se mantuvo invicto en casa en la décima jornada de la Euroliga. Los problemas en la pintura y en el tiro exterior -16 % de acierto- de los vitorianos comenzaron marcar diferencias con el equipo turco que mejoró por momentos y castigó a un equipo que se deshizo con el paso de los minutos. Kenneth Faried fue la única nota positiva de los visitantes, pero el pívot se retiró con molestias en el último cuarto.

Olimpia Milano 73-84 Valencia Basket

El Valencia Basket sobrevivió este jueves a su irregularidad y a la de un Armani Milán al que doblegó en su propia pista en un encuentro que llegó a ganar por casi veinte puntos de inicio y también a perder por ocho cuando arrancaba el último parcial, en el que le sostuvieron Kameron Taylor, Armori Brooks y Neal Sako y en el que TJ Shorts apareció al final para inclinar la balanza y mantener a su equipo arriba en la Euroliga. Con dos canastas y dos asistencias del base estadounidense en el tramo final, el equipo de Xavi Albert esquivó el peligro de un equipo que solo ha ganado un partido hasta ahora y sumó su séptima victoria en diez encuentros, lo que supone igualar su mejor inicio en la Euroliga tras los diez primeros partidos.

Clasificación de la Euroliga después de la jornada 10

Después de la jornada 10, el Panathunaikos es líder a falta de que Olympiacos dispute su encuentro ante el Estrella Roja este próximo viernes. El Valencia Basket es el primer representante español en tercer lugar, le sigue el Fenerbahce con 7 triunfos, los mismos que el Barcelona. El Real Madrid, que perdió en una agónica prórroga ante el Panathinaikos, es octavo y el Baskonia cierra la tabla con solo un triunfo.