Oferta formal a Toko Shengelia con el Barça en vilo

El pívot georgiano está en medio de los focos tras conocerse desde hace semanas que se está replanteando su continuidad en la Ciudad Condal, según informa Sport por su poca confianza en que el proyecto le permita pelear por la Euroliga

El Barça de la temporada 2026-27 está cogiendo forma, aunque ha costado. Con una inmensa lista de rumores y no menos conflictos que apuntan a llegar a los tribunales, en la Ciudad Condal no han terminado de echar a andar, en lo que concierne a su planificación, hasta hace relativamente poco. Pues bien, tras la confirmación de Aleksander Sekulic como nuevo entrenador del equipo ahora es Toko Shengelia, con una oferta en firme sobre la mesa, quien les tiene en vilo.

El juego interior del Barça y la importancia de Shengelia

Para los azulgrana Shengelia es esencial. Pese a que la campaña pasada no ha cumplido con las expectativas a nivel colectivo, en lo que concierne al rendimiento del georgiano no hay pega alguna; es más, ante las muchas caras nuevas que van a tener en el roster entienden que su presencia es la que debe dar ese toque de liderazgo y unión al grupo.

Dicho así suena bien, pero la realidad no es tan amable con los de la capital de Cataluña, que conocen de primera mano tanto que Toko se está planteando su futuro como que no faltan equipos interesados en firmarle, estando el Partizan de Belgrado que entrena Joan Peñarroya entre los que pretenden su fichaje.

Shengelia es una pieza muy apetecible. Por un lado, y pese a tener ya 34 años, sigue siendo uno de los mejores jugadores de Europa. Por otro, y en una Euroliga cada vez más potente a nivel financiero, su cláusula de liberación, situada en unos 900.000 euros según Sport, no es impedimento para ningún club de cara a cerrar su contratación.

Oferta formal a Toko Shengelia

Desde hace algunas fechas se tiene constancia de que Olympiacos y Dubai Basketball están muy atentos a lo que se cuece alrededor de Shengelia; sin embargo, hay un equipo que se ha unido a última hora a la puja y con una determinación que asusta. ¿De quién hablamos? Del Partizan de Belgrado de Joan Peñarroya.

Los serbios, y según señala 5th Quarter, tienen el nombre de Shengelia subrayado en rojo, lo cual tiene mucho sentido al saber que allí coincidiría de nuevo con el mencionado Peñarroya, que ya le entrenó al inició del curso 2025-26 en el Barça. ¿Y cómo han reaccionado los azulgrana? Poniéndole una gran oferta sobre la mesa.

Mejorando el actual contrato, el cual se extiende hasta 2028 con una opción de equipo para esa campaña 2027-28, el Barcelona le ha planteado firmar tres años plenamente garantizados; es decir, unir su futuro al equipo hasta el 30 de junio de 2029. Tal propuesta es plenamente consecuente con lo que desea montar el nuevo Barça de Sekulic; eso sí, no por ello dejan de estar en vilo a la espera de que el reputado jugador tome una decisión sobre su futuro.