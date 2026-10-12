Olimpia Milán - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la Euroliga 2026-2027

El Real Madrid buscará su primer triunfo lejos del Movistar Arena ante un rival que también ha perdido tres de sus cuatro primeros encuentros en Euroliga

El Real Madrid logró romper, en la cuarta jornada, su mal arranque de Euroliga al ganar al Partizan, pero ahora le queda la asignatura pendiente: ganar fuera del Movistar Arena. El año pasado fue un lastre para ellos y sólo lograron cinco triunfos en 19 partidos y en esta campaña han perdido los tres primeros encuentros que han jugado lejos de su público.

Ante el Olimpia Milán tienen una oportunidad de oro, ya que juegan ante un rival que también ha arrancado mal y que, de hecho, sólo ha vencido a sus paisanos de la Virtus Bolonia en las cuatro primeras jornadas.

Entrenados por Giuseppe Poeta, los italianos cuentan con un gran equipo en el que están, entre otros, Devon Hall, Alec Peters, Devin Booker o un Moses Wright que fue uno de los pívots más deseados de la pasada campaña y, tras comprometerse con el Barça, pagó una cláusula de salida para fichar por el equipo de Milán.

"Es un equipo que tiene muchísima variabilidad táctica en su defensa, hacen muchísimas cosas diferentes. Tenemos que estar leyendo y adaptándonos a todas las cosas que van a ir haciendo. Y luego, como siempre, ser fieles a los valores que entrenamos y a la identidad que queremos tener. Y pensar que tenemos que ir mejorando cosas con el día a día", avisa Pedro Martínez, técnico madridista, en la previa del encuentro.

El técnico catalán ya sabe que no podrá contar con Gabriel Deck, al que ha perdido por un tiempo indefinido por su lesión en el hombro, pero también ya ha podido comprobar que su equipo va creciendo y que en los tres últimos partidos ha mejorado a lo hecho en las dos primeras semanas que disputó la Euroliga. Cada vez aparecen más jugadores aportando y, de hecho, en el último partido Sarr y Procida fueron los mejores.

"Estamos dando pasos hacia adelante. Cada día estamos mejorando y trabajando para mejorar. La victoria de mañana sería sumamente importante para nosotros. Yo me encuentro bien, intentando mejorar cada día y ayudar al equipo a ganar, que es lo que queremos", señala Andrés Feliz, uno de los que más está tardando en acoplarse a lo que quiere Pedro Martínez.

Hoy mismo, el Real Madrid ha hecho oficial que Deck tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días de la lesión que sufre en el hombro izquierdo. Se le ha diagnosticado una "inestabilidad anterior en el hombro izquierdo, tras episodio de luxación articular".

A qué hora es el Olimpia Milán - Real Madrid de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2026-2027 entre el Real Madrid y el Olimpia Armani Milán, perteneciente a la jornada 5 de la fase regular de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 13 de octubre a partir de las 20:30 horas en el Unipol Forum de Milán.

Dónde ver en TV y online el Olimpia Milán - Real Madrid de la Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Olimpia Armani Milán se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid en casa se retransmitirá a través de M+Vamos 2 (dial 51).

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