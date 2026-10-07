Real Madrid - Partizan: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la Euroliga 2026-2027

El Real Madrid disputa su primer partido en casa de la temporada en Euroliga después de tres derrotas y ante un Partizan que es colíder y lo ha ganado todo

Después de tres derrotas consecutivas en el arranque de la Euroliga, un presionado Real Madrid juega su primer partido en el Movistar Arena, un feudo dónde sólo perdió un encuentro en toda la temporada pasada.

Su rival será el Partizan de Belgrado, uno de los equipos que apenas contaban este año tras la mala temporada, pasada, pero que ha ganado los tres primeros partidos y es uno de los cuatro líderes de la competición tras las tres primeras jornadas. El equipo de Joan Peñarroya, quien en su día fue pupilo del hoy técnico del Real Madrid, está jugando a un gran nivel y ya ha dado más de una sorpresa en este arranque de campaña.

Además, el Madrid tiene que afrontar el partido sin el argentino Gaby Deck, que será baja al menos en los dos próximos encuentros del equipo blanco por una lesión en el hombro izquierdo. Así lo confirmó su entrenador, que no descarta que la baja pueda alargarse más. "Gaby Deck tuvo una lesión -en Santiago-. No va a jugar esta semana seguro; ni el partido de mañana ni el partido del fin de semana, y estamos a expensas de unas pruebas que le harán hoy o mañana para saber el alcance real y cuánto tiempo estará fuera", avisó el catalán.

No es la única baja, pues se une a la ya conocida de Usman Garuba, aunque el Madrid tiene fondo de armario y, de hecho, tendrá que hacer dos descartes para este encuentro. Pese a estas bajas y al gran momento del rival, Martínez está confiado en que, ante los suyos, los blancos empezarán a sacar la cabeza.

En este sentido, el ex del Valencia Basket dio la cara por sus hombres. "Están siendo positivos; no los veo especialmente nerviosos, los veo preocupados y responsabilizados. Me gusta que están intentando defender mejor y que son conscientes de que tenemos que mejorar. Hay cosas positivas y cosas a mejorar, pero si hubiéramos ganado, también", advierte.

Pedro Martínez no quiere pedir "paciencia", pero tampoco mira a los resultados. Sabe que todo es un proceso y que irán mejorando conforme pasen las semanas. "Estamos a principio de temporada y los resultados no pueden condicionarlo todo. Entiendo que los aficionados estén más o menos contentos según se gane o se pierda, los resultados están ahí y no podemos ponernos una venda delante de los ojos, pero nuestro trabajo tiene que ser independiente de los resultados. Debemos tener autocrítica y capacidad de esforzarnos por mejorar, pero sin pensar que por perder todo es un desastre o por ganar todo es sensacional. Aun perdiendo, ha habido cosas positivas", avisaba.

A qué hora es el Real Madrid - Partizan de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2026-2027 entre el Real Madrid y el Partizan, perteneciente a la jornada 4 de la fase regular de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 8 de octubre a partir de las 20:45 horas en el Movistar Arena de la capital de España.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Partizan de la Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Partizan se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid en casa se retransmitirá a través de M+Vamos (dial 8 y 50).

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