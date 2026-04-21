La Federación Española anuncia "el mejor Eurobasket de la historia" y tiene sus motivos

Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, aprovecha el acto de presentación del acuerdo con la Comunidad de Madrid para explicar los pilares de un evento cuyo partido inaugural se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu

Aunque queda mucho tiempo por delante, pero el Eurobasket de 2029, el cual tendrá como sede principal a Madrid, sigue tomando forma, en esta ocasión con la presentación del acuerdo entre la Federación Española de Baloncesto y la Comunidad de Madrid, acto en el que la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, no ha duda en asegurar que será "el mejor Eurobasket de toda la historia", dando motivos para ello.

Atendiendo a los medios tras el acto oficial junto a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad madrileña, Aguilar ha querido destacar la magnitud del evento y la necesidad de empezar a trabajar desde ahora en su desarrollo. "Para nosotros era importante presentarlo ya con la presidenta (Isabel Díaz Ayuso). Queda todavía un poco, pero con ganas de diseñar todo lo que hay alrededor del gran evento", explica.

Profundizando un poco en lo que supondrá organizar en Madrid tal acontecimiento, la exbaloncestista pone el foco en el impacto que tendrá el campeonato más allá de la competición y resaltó las "actividades importantes" que se celebrarán antes del torneo con el objetivo de que el baloncesto tenga presencia en toda la región.

El santiago Bernabéu, gran reclamo en el partido inagural

Si bien el Eurobasket de 2029 contará con otras tres sedes (Atenas, Liubiana y Tallín), Madrid será la principal al albergar 31 partidos del torneo: los quince del grupo de la primera fase en el que esté encuadrada la selección española y los dieciséis de la fase final.

Todos los partidos se disputarán en el Movistar Arena a excepción del inaugural, que tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu y apunta a ser uno de los grandes reclamos del evento. Sobre este encuentro, Aguilar señala que "es algo único hacerlo ante 80.000 espectadores en un estadio como el Bernabéu”.

Siguiendo con los actos paralelos a la competición en sí, Aguilar adelanta que será en verano cuando tengan el plan definitivo entre sus manos. "Queremos que se respire baloncesto, que vayamos calentando motores", subraya.

El respaldo institucional y su reflejo en el baloncesto base

Cuestionada por el apoyo institucional que brindará la Comunidad de Madrid, Aguilar hace hincapié en la importancia de la base para el crecimiento del deporte. "Colegios y clubes son fundamentales, es donde se empieza a jugar", señala antes de agradecer el esfuerzo de la mencionada comunidad para dar forma a un evento que haga historia. "Nos da mucha tranquilidad que la Comunidad de Madrid soporte el coste al 100 por cien, o que permitirá reinvertir los beneficios en el desarrollo del baloncesto", estima.

Para finalizar, Aguilar no quiso dejar sin destacar el momento del baloncesto femenino español tras los recientes éxitos individuales en la competición estadounidense, especialmente el número 3 en el 'draft' para Awa Fam, pero también la buena posición de Iyana Martín o Marta Suárez.