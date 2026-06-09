Los Knicks se quejan amargamente: "Nunca pensé que vería algo así en un partido de las Finales de la NBA"

Los de la Gran Manzana perdieron el tercer partido de las Finales ante San Antonio Spurs y ven como su ventaja en la batalla final por el anillo se reduce al 2-1

En territorio neoyorquino ha dolido –y mucho– la derrota en el tercer partido de las Finales de la NBA ante San Antonio Spurs, pero más aún lo ha hecho sentir que los árbitros no les han tratado con el mismo respeto (criterio) que los San Antonio Spurs. Así lo han vivido y así lo denuncia el entrenador de los New York Knicks, Mike Brown.

"No suelo quejarme de los árbitros ni de si existe o no equilibrio en los tiros libres, pero nunca pensé que estaría en unas Finales de la NBA y vería a un equipo lanzar 24 tiros libres en la segunda mitad por solo 8 del otro", señala el head coach de los knickerbockers en rueda de prensa tras la derrota por 111-115 en el Game 3 de las Finales, que reduce la ventaja neoyorquina a 2-1.

Para ser exactos, los de Texas terminaron el partido con un 25 de 32 en tiros libres, por un 18 de 22 los Knicks tras cometer 23 faltas personales los neoyorquinos y 21 los texanos. Brown entiende que los colegiados fueron más permisivos con su rival y así lo hace saber ante los micrófonos.

"Quizá estábamos haciendo faltas. Quizá las estábamos haciendo. Pero ellos también cometían faltas. Hubo situaciones en las que se podrían haber pitado faltas para, al menos, equilibrar un poco la diferencia en los tiros libres", insiste Brown, sobre un partido que fue muy físico y en el que los árbitros dejaron jugar.

El mea culpa a medias de Mike Brown

Entrando a analizar lo que fue el desarrollo del partido, Brown no tuvo problemas a la hora de reconocer que los Knicks no jugaron bien, pero de igual modo reitera que fueron los árbitros quienes fueron cerrándoles la puerta con sus deciciones.

"Es cierto que no jugamos bien, pero las opciones se redujeron muchísimo por esa diferencia de tiros libres en la segunda mitad. Nunca pensé que vería algo así en un partido de las Finales de la NBA y esta noche lo he visto. Es muy difícil superar algo así cuando enfrente tienes a un gran equipo", sentencia.

Los Knicks pierden la batalla, pero no la guerra

Aunque el golpe es importante, ya que los Knicks tuvieron la posibilidad de dejar casi sentenciado el campeonato, la realidad es que siguen 2-1 arriba y tienen otro partido en el Madison en dos días para ahora sí acariciar el anillo. Ya sabían que esto podía pasar y ahora toca no volverse locos. Por talento, físico y baloncesto pueden ser campeones 53 años después.