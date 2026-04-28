Nikola Jokic resiste y Shai Gilgeous-Alexander se toma un merecido descanso

El tres veces MVP evita la eliminación de los Nuggets con un triple-doble que abre la puerta hacia la remontada frente a unos debilitados Wolves, mientras que los Thunder certifican su pase a segunda ronde de playoffs

¡Ya tenemos al primer clasificado para la segunda ronda de playoffs de la NBA! Tal y como se esperaba, Oklahoma City Thunder ha hecho honor a su estatus como vigente campeón y favorito barriendo a los Phoenix Suns (4-0). Ningún otro equipo puede repetir tal paliza, pero en el caso de los Denver Nuggets de Nikola Jokic al menos sueñan con una remontada que parecía imposible hace un par de días. Y ojo con los Pistons... El primer cabeza de serie de la Conferencia Este se queda 3-1 abajo frente a Orlando. ¡Empezamos!

Shai Gilgeous-Alexander no se anda con rodeos. El actual MVP de la Liga demostró desde el primer día de temporada regular que tener un anillo no le hacía menos letal, y ya no porque su talento pudiese disminuir, sino porque su hambre por ganar está plenamente intacto. Y claro, llega la postemporada y directamente es que devora todo lo que se le ponga por delante. Ahora, ya clasificado, le toca tomarse un merecido descanso a la espera de Lakers o Rockets.

Anoche, en la victoria por 122-131 ante Phoenix Suns el base All-NBA se marchó hasta los 31 puntos para ser una vez más el faro de un equipo al que no se le encuentran fisuras pese a la baja por lesión de Jalen Williams. Da igual, el sistema y el fondo de armario mandan hasta el punto de que en cualquier contexto puede salir vencedores. Lo dicho, son el máximo favorito.

Nikola Jokic aprovecha las bajas de los Wolves

Es justo lo que se esperaba. Unos Minnesota Timberwolves sin Anthony Edwards ni Donte DiVincenzo dan sin duda una oportunidad de oro a Nikola Jokic y sus Nuggets para firmar una remontada que de otro modo parecería imposible. En el Game 5, ganado por los de Colorado por 125-113, triple-doble del serbio con 27 puntos, 12 rebotes y 16 asistencias.

Dado el contexto no es nada descabellado pensar que Denver levante la eliminatoria desde el 1-3 al 4-3. Ya van 2-3 y Anthony Edwards, la estrella de los de Minneapolis, no volverá a las pistas en semanas...

Orlando pone patas arribas el Este

Cerramos el repaso de la noche con la que están liando los Orlando Magic en la Conferencia Esta. Ya con todos sus jugadores en liza y funcionando como se esperaba allá por el mes de octubre, los chicos de Jamahl Mosley han colocado el 3-1 ante los Detroit Pistons tras ganar en el Game 4 por 94-88. No ha sido un partido preciosista, pero sí uno que les acerca a la hazaña de cargarse al primer cabeza de serie en primera ronda. Por cierto, fatal Cade Cunningham con hasta 24 pérdidas en la suma de los últimos tres partidos de la serie.